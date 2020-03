सोसायट्या, सदनिकांचे ‘लॉकडाउन’,घर कामगार, मोलकरीनेच्या सेवा बंद 

अकोला : करोना व्हायरसपासून बचाव व्हावा, यासाठी संपूर्ण राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या काळात कुणालाही अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. याचा परिणाम म्हणून आता शहरातील काही सोसायट्यांनीसुद्धा स्वतःला लॉक इन केले आहे. काही सोसायट्यांनी व्हायसरपासून बचाव व्हावा, या उद्देशाने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून घरकाम करणारे, दुधवाले इतकेच काय तर सुरक्षारक्षकांनाही ३१ मार्चपर्यंत सोसायट्यांमध्ये येण्यास मनाई केली आहे. करोना व्हायरसचा उद्रेक बघता, संपूर्ण राज्यात कलम १४४ लागू आहे. राज्यातील सर्व वाहतूक यंत्रणा बंद करण्यात आली आहे. सोमवारी मध्यरात्रीपासून राज्यात संचारबंदी लागू झाली आहे. औषधे, किराणा, भाजी व दूध या अत्यावश्यक सेवांखेरीज सगळ्याच सेवा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. संचारबंदी लागू झाल्याने रस्त्यांवर अत्यावश्यक कारणांशिवाय फिरणाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे घरकाम करणाऱ्या महिला, घरोघरी स्वयंपाक करून देणाऱ्या महिला व पुरुष यांची पंचाईत झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता, तसेच या व्हायरसचा धोका आपल्या घरापर्यंत येऊ नये याचा विचार करीत शहरातील काही सोसायट्यांनी स्वतःला लॉक इन केले आहे. यात सुरक्षा रक्षक (वॉचमन), घरकाम करणाऱ्या महिला व पुरुष यांना ३१ मार्चपर्यंत सुट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. सोसायट्यांनी स्वतःच कुलूप लावून घेतले असून, बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश दिला जात नाहीये. काही ठिकाणी अत्यावश्यक सेवेतील एक म्हणून केवळ दुधवाल्यांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. हात-पाय धुवूनच पुढे जा

काही सोसायट्यांमध्ये अद्याप घरकाम करणाऱ्यांना मज्जाव घातण्यात आलेला नाही. मात्र या सोसायट्यासुद्धा शक्य ती सर्व काळजी घेत आहेत. या सोसायट्यांच्या दारावरच साबण आणि पाण्याने भरलेली बादली ठेवण्यात आली आहे. बाहेरून येणाऱ्यांनी हात-पाय स्वच्छ धुवूनच घरात यावे, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. घरकामगारांचे पगार कापू नका

घरकाम करणाऱ्या महिला व पुरुषांना आपला पगार कापला जाईल, याची चिंता सतावते आहे. या वर्गातील लोकांच्या हाती पैसा सहसा कमीच असतो. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून हा साथीचा आजार पसरला आहे. त्यामुळे 'आमचे पगार कापू नका,' अशी विनंती या वर्गातील लोक तसेच संघटना करीत आहेत. अनेक नागरिकांनी आपल्याकडे काम करणाऱ्या घरकामगारांना सुट्या देत पूर्ण पगार देणार असल्याची ग्वाहीदेखील दिली आहे.

Web Title: Closed services of societies, 'lockdown' of house, housekeeper, maid at Akola