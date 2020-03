अकोल्यातच होणार ‘कोरोना’ची तपासणी!

अकोला : कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी अकोल्याच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दुसरी लॅब येत्या 15 ते 20 दिवसात सुरू होणार आहे. ‘कोरोना’ विषाणूशी दोन हात करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमूख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभाग भक्कम यंत्रणा उभारत आहेत. इतरही विभाग यामध्ये समन्वयाची महत्त्वाची भूमिका घेत आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि तातडीने निदान व्हावे यासाठी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी 18 मार्च रोजी राज्यातील आठ ठिकाणी कोरोना तपासणी लॅब सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर नागपूर येथील इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या धर्तीवर विदर्भातील दुसरी कोरोना तपासणी लॅब (‘व्हायरल रिसर्च डाग्नोस्टीक लॅब’) अकोल्यात सर्वोपचार रुग्णालयात स्थापन केली जाणार आहे. त्यासाठी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. इन्फ्रास्ट्र्चर हापकीनकडून लवकरच मेडिकलला उपलब्ध करुन दिले जाणार शिवाय बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीही मदत घेतली जात असल्याची माहिती मेडिकलकडून देण्यात आली आहे. एनआयव्हीकडून प्रशिक्षण सुरू

कोरोनाच्या तपासणीचे अचूक निदान व्हावे यासाठी मेडिलक कॉलेजच्या मायक्रोबॉयलॉजी विभागाच्या तज्ज्ञांच्या चमूला पुण्याला नुकतेच रवाना करण्यात आले आहे. पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेत (एनआयव्ही) त्यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले असून, त्यानंतर अकोल्यात ते सेवा देणार आहेत. तत्पूर्वी एनआयव्हीच्या प्रशासकीय मान्यतेचाही मेडिकलला आवश्‍यकता असणार असल्याचे मेडिकल कॉलेजकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: 'Corona' test to be held in Akola!