तुम्ही हे औषधी खरेदी केले असेल तर परत करा,  होऊ शकतात साईडइफेक्ट्स

अकोला : शासनाच्या निर्देशानुसार कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधी उपयुक्त ठरू शकते, त्यावर त्या पद्धतीने संशोधनही सुरू आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत असे कुठलेही ठोसपणे सांगता येत नाही. ही औषधी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करू नये असे आदेश अन्न व औषध विभागाला देण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही अशा औषधाची खरेदी केली असेल तर ते तत्काळ वापस करा असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण यांनी केले आहे. केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ही औषधी कोवीड-१९ या विषाणूला रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, त्यानुसार त्यावर संशोधनही केले जात आहे. मात्र, अद्याप याबाबत ठोसपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे आता यापुढील काळात या औषध विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय विक्री केली जाणार नाही. यासाठी सरकारने सौंदर्य व औषधी अधिनियम १९४० (१९४० चे कमल २३) कलम २६ ख अन्वये आदेश काढले आहेत की, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधी आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करू नये असे आदेशात नमुद आहे. मात्र काही नागरिकांनी गुगलवर शोधून या औषधाची खरेदी केली आहे. हे औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना घेतल्यास त्याचे दुष्परीणाम होऊ शकतात. तेव्हा घेतलेले औषध परत करावे असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण यांनी केले आहे.

Web Title: If you have purchased this drug, return it may have side effects