भाववाढ, साठेबाजी कराल तर खबरदार!

अकोला: संचारबंदीचा गैरफायदा घेऊन काही व्यापारी जीवनावश्‍यक वस्तुंची अनावश्यक भाववाढ व साठेबाजी करून मानवनिर्मित (कृत्रिम) तुटवडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात भाववाढ व साठेबाजीविरुद्ध पथके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी कळविले आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. सदर संचार बंदीचा फायदा उचलून काही व्यापारी जीवनावश्‍यक वस्तुची वाढीव दराने विक्री करत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी गुरुवारी (ता. २६) जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाभरात पथके तयार केली आहेत. ही पथके तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक यांच्या नेतृत्वात काम करतील. तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांनी बाजारात पाहणी करुन घाऊक तसेच किरकोळ विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवायचे आहे. अन्न औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी मेडीकल स्टोअर्स व अन्य ठिकाणी पाहणी करतील. या ठिकाणी भाववाढ व साठेबाजीचे प्रकार निदर्शनास आल्यास तात्काळ कारवाई करावयाची आहे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहेत.



