आरटीई प्रवेश; ‘एसएमएस’ तर आलाच नाही, वेबसाईटही बंद!

अकोला : शिक्षणहक्क अधिनियमानुसार जिल्ह्यातील 201 खासगी शाळांमध्ये दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव कोट्यातून प्रवेश मिळावा यासाठी मंगळवारी (ता. 17) राज्यस्तरावर सोडत (लॉटरी) काढण्यात आली. लॉटरी लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गुरुवारी (ता. 19) ‘एसएमएस’ मिळणार होते, परंतु पालकांना रात्री 7 वाजेपर्यंत ‘एसएमएस’ मिळाले नाही. त्यासोबतच लॉटरी प्रोसेसिंगसाठी आरटीईची वेबसाईट सुद्धा बंद ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे, लॉटरी लागलेल्या पालकांना गुरुवारी (ता. 19) दुपारनंतर एसएमएस प्राप्त होणार होते. यावर्षी आरटीई कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील 201 शाळांमध्ये दोन हजार 337 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया मागील महिन्यात सुरू झाली. अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत (4 मार्च) जिल्ह्यातील 7 हजार 334 विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ऑनलाईन प्रवेशासाठी अर्ज केले. परंतु आरटीई अंतर्गत केवळ दोन हजार 337 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. परिणामी ‘मोफत’ प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या पाच हजारावर विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणार नाहीत. दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रभाव असल्याने आरटीईसाठी मंगळवारी (ता. 17) राज्यस्तरावर ‘व्हीसी’द्वारे (व्हिडीओ कॉन्फ्रेंसिग) सोडत काढण्यात आली. लॉटरी लागलेल्यांना गुरुवारी एसएमएस मिळणार होते. परंतु पालकांना एसएमएस प्राप्त झाले नाही.

