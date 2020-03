एका हाताने रिक्षा चालवत त्याने घेतला मदतीसाठी पुढाकार

अकोला : गरजूंना मदत करावयाची असेल तर कोणतीही अडचण जाणवत नाही. अगदी शारीरिक व्यंगही मग आडवे येत नाही, हेच या दिव्‍यांग रिक्षा चालकाने दाखवून दिले. महिलेला वैद्यकीय सेवेची गरज भासली आणि रुग्णालयापर्यंत जाण्यासाठी कोणतेही वाहन मिळाले नाही, म्हणून या रिक्षा चालकाने महिलेला रुग्णालयापर्यंत पोहोचवले. संपूर्ण प्रशासन दिवस-रात्र आपल्या आरोग्यासाठी झटत आहे. त्यात रुग्णालयातील डॉक्टर, पोलिस, जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिकांचे कर्मचारी या सर्वांचा समावेश आहे. समोर कोरोनाचे अतिशय भीषण संकट उभ आहे. त्याच्याशी युद्ध करण्याची हे सगळे लोक तयारी करत आहेत. मात्र, अशा वेळी अनेकांना जीवनावश्य वस्तू किंवा औषधोपचारासाठी बाहेर पडावे लागते. अशातच एका महिलेला वैद्यकीय सेवेची गरज भासली आणि रुग्णालयापर्यंत जाण्यासाठी कोणतेही वाहन मिळाले नाही, म्हणून या रिक्षा चालकाने महिलेला रुग्णालयापर्यंत पोहोचवून मदतीसाठी पुढाकार घेतला. निष्काळजी पणा नको, वेळीच शहाणे होऊ या!

भाजी घ्यायला गर्दी इतकी... अहो नाही मिळाली एक आठवडा भाजी तर तेल मीठ भाकरी खाऊयात की.. काही मरत नाही आपण, सकाळी सगळे अजूनही गर्दी करून रस्त्या-रस्त्या नी चालायला जात आहेत. बंद दुकान आणि बंद कॉलेज रोड कसा दिसतो हे बघायला येणारे काही महाभाग आहेत. हे थांबवा, आपण खूप मोठ्या संकटाच्या तोंडावर उभे आहोत, जागे व्हा...आणि आपण आपली स्वयम् शिस्त पाळा. सरकारी यंत्रणांना त्यांची त्यांची काम करू द्या, असे आवाहन शहरातील विविध संघटनांतर्फे केले जात असून, सोशल मीडियावरून ते व्हायलर करीत लोकांना वेळीच सावध होण्याची विनंती केली जात आहे. मात्र, कुणाला मदतीची गरज असल्यास पुढाकार घेण्याचीही गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

