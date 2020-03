डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय आता मिळणार नाही हे औषध

अकोला : शासनाच्या निर्देशानुसार कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधी उपयुक्त ठरू शकते, त्यावर त्या पद्धतीने संशोधनही सुरू आहे. तेव्हा ही औषधी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करू नये असे आदेश अन्न व औषध विभागाला देण्यात आले आहेत. तेव्हा यापुढे या औषधीची डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री झाल्यास त्याच्यावर कारवाई होणार असल्याची माहिती अन्न व औषध विभागाने दिली आहे. अन्न व औषध विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ही औषधी कोवीड-19 या विषाणूला रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, त्यानुसार त्यावर संशोधनही केले जात आहे. त्यामुळे आता यापुढील काळात या औषध विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय विक्री केली जाणार नाही. यासाठी सरकारने सौंदर्य व औषधी अधिनियम 1940 (1940 चे कमल 23) कलम 26 ख अन्वये आदेश काढले आहेत की, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधी आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करू नये असे आदेशात नमुद आहे. जिल्ह्यात हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनचा तुटवडा

हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन नावाच्या औषधीचा जिल्ह्यात सध्या तुटवडा असल्याची माहिती अन्न व औषध विभागाने दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील काही ठोक विक्रेत्यांनी या औषधीची मागणी केली असून, एक ते दोन दिवसांत ही औषधी मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन नावाच्या औषधीची विक्री करताना किंवा खरेदी करताना कोणी आढळून आल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

-हेमंत मेटकर, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध विभाग, अकोला.

Web Title: Sale of Hydroxychloroquine Drugs in Akola Now with a Prescription