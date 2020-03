दररोज होतेय तीन संशयित रुग्णांची तपासणी

अकोला : जिल्ह्यात आतापर्यंत एकही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला नसला तरी दररोज संशयित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. गुरुवारी (ता. 26) चार नवीन संशयित रुग्ण सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल झाले. त्यापैकी सहा रुग्णांवर आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत. तर दोन संशयित रुग्णांचे वैद्यकीय चाचणी अहवाल ‘निगेटीव्ह’ आल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली. याव्यतिरीक्त सात रुग्णांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. दरमान्य गुरुवारी (ता. 26) जिल्ह्यात चौघ नवे विदेशी दाखल झाले आहेत. सर्वत्र धुमाकूळ घालणाऱ्या सर्वोपचार रुग्णालयातील आयसोलेशन कक्षात बुधवारपर्यंत कोरोनाचे पाच संशयित रुग्ण दाखल होते. त्यापैकी दोन रुग्णांचे वैद्यकीय चाचणीचे अहवाल बुधवारी (ता. 25) रात्री ‘निगेटीव्ह’ आले. त्यांना गुरुवारी (ता. 26) सकाळीच सुट्टी देण्यात आली. त्यानंतर लगेच चार नवे संशयित रुग्ण आयसोलेशन कक्षात दाखल झाले. या चौघांचे वैद्यकीय अहवाल चाचणीसाठी शुक्रवारी (ता. 27) सकाळीच पाठविण्यात येणार आहेत. तर तिघांच्या वैद्यकीय चाचणीचे अलवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सध्यातरी आयसोलेशन कक्षात कोरोनाचे सात संशयित रुग्ण दाखल आहेत. दोन रुग्णांचे अहवाल निगेटीव्ह आल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली. शिवाय, आणखी एका रुग्णाला सुट्टी देण्यात आली असून, त्याचा वैद्यकीय अहवाल यापूर्वीच निगेटीव्ह आला होता. कोरोनाच्या संशयित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना अकोलेकरांनी स्वयंशिस्त पाळण्याची गरज आहे, असे आवाहन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 19 ‘निगेटीव्ह’

कोरोनाच्या संशयावरून सर्वोपचार रुग्णालयात आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेल्या 26 रुग्णांपैकी 19 रुग्णांचे अहवाल ‘निगेटिव्ह’ आले आहेत. यामध्ये आतापर्यंत एकही रुग्ण कोरोनाचा पॉझिटीव्ह नसल्याने अकोलेकरांसाठी ही बातमी दिलासा देणारी आहे. परंतु, आणखी सात जणांचे अहवाल प्रलंबित असून, संकट टळले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे.

