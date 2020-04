तीन महिने मिळणार मोफत सिलिंडर

वाशीम : कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशात लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गैरसोय होवू नये, याकरिता उज्ज्वला योजनेच्या लाभ्यार्थ्यांना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात एलपीजी गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाशीम जिल्ह्यातील 83 हजार 267 लाभार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोफत सिलेंडर मिळणार आहेत. घरगुती सिलेंडरच्या पुनर्भरणाची रक्कम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात आधीच जमा करण्यात येईल. एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्यांकरिता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा जिल्ह्यातील प्रत्येक लाभार्थी मोफत सिलेंडर मिळण्यासाठी पात्र असणार आहे. लाभार्थ्याला शेवटचे सिलिंडर मिळाल्यानंतर 15 दिवसांनी पुढील सिलेंडरसाठी तो नोंदणी करू शकतो. सिलेंडरची नोंदणी ही लाभार्थ्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरूनच करावी लागेल. ग्राहकांना सिलेंडर मिळण्यासाठी संबंधित एलपीजी गॅस वितरण कंपनीच्या शोरूम किंवा गोदामामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही, असे संबंधित कंपनीचे जिल्हा नोडल अधिकारी शिवा रेड्डी (भ्रमणध्वनी क्र. 7893166639) यांनी कळविले आहे.

Web Title: washim-Free cylinder will get three months