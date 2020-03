coronavirus:मनपा आयुक्तांच्या नावे चुकीचा संदेश व्हायरल!

अकोला : ‘आज रात्री दहा वाजल्यापासून सकाळी पाच वाजेपर्यंत तुम्ही घराबाहेर पडू नये, कोव्हीड-१ कीलच्या मृत्यूसाठी त्याची हवेत औषधाची फवारणी करण्यात येईल, त्यामुळे सर्व मित्रांना, नातेवाईकांना आणि आपल्या कुटुबियांना ही माहिती सामायिक करा’, अशा आशयाचा मनपा आयुक्तांचा चुकीचा संदेश व्हायरल करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यांत शुक्रवारी (ता.२०) करण्यात आली आहे. दिलेल्या तक्रारीत नमुद आहे की, रात्री दहा वाजल्यापासून सकाळी पाच वाजेपर्यंत तुम्ही घराबाहेर पडू नये, कोव्हीड-१ कील च्या मृत्यूसाठी त्याची हवेत औषधाची फवारणी करण्यात येईल, त्यामुळे सर्व मित्रांना, नातेवाईकांना आणि आपल्या कुटुबीयांना ही माहिती सामायिक करा असा चुकीचा संदेश व्हाॅटस्ॲपवर व्हायरल करण्यात आले आहे. सोशल मीडियावर फिरणारा हा संदेश मनपा आयुक्तांकडून टाकण्यात आलेला आहे असे मॅसेज टाकून काही समाजकंटक जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करून भितीचे वातावरण तयार करीत आहेत. तरी व्हायरल झालेला मॅसेज ज्या कोणी व्यक्तीने टाकला असेल त्याबाबतची चौकशी करून नियमानुसार संबंधितांवर कारवाई करावी. अशा मागणीची तक्रार महानगरपालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद उमर फारूख शेख यांनी सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई

रात्री दहा वाजल्यानंतर सकाळी पाच वाजेपर्यंत शहरात कुठल्याही प्रकारची फवारणी करण्यात येणार नाही. असा कुठलाही कार्यक्रम महानगरपालिकेने हाती घेतलेला नाही. असा मॅसेज व्हायरल करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

-संजय कापडणीस, मनपा आयुक्त, अकोला.

Web Title: Wrong message in the names of akola Municipal Commissioners!