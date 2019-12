IPL 2020 : पाणीपुरी विकणाऱ्या 'यशस्वी'चा 2 कोटींपर्यंतचा 'रॉयल' प्रवास!

पूर्वी लोक म्हणायचे खेळून कोणाचं भलं झालं आहे..!! मात्र आता काळ बदलला आहे. खेळला नाही तर तुमचं भलं होणार नाही.

खरंच तुम्हाला जर करोडपती व्हायचं असेल, तर तुम्हाला खेळाता आलं पाहिजे. तुम्ही जर खेळत असाल, तर नक्की करोडपती व्हाल. हवं तर विचारा यशस्वी जयस्वालला. तो अवघ्या 17व्या वर्षी करोडपती झाला आहे.

The youngest ever to hit a double hundred in List A cricket

Yashasvi Jaiswal AKA wonder kid, welcome to the Indian Premier League#IPLAuction #YashasviIsARoyal pic.twitter.com/7bnmYKTuMw

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 19, 2019