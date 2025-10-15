Crime | गुन्हा

IPS अधिकाऱ्यावर अंत्यसंस्कार होण्याआधी त्यांच्यावरच आरोप करत ASIने स्वत:ला संपवलं; पोलीस दलात खळबळ

ASI Sandeep Kumar : आयपीएस पूरन कुमार यांनी आत्महत्या करण्याआधी लिहिलेल्या चिठ्ठीत ज्या अधिकाऱ्यांवर आरोप केले होते त्यांचं कौतुक करत एका पोलीस अधिकाऱ्यानं आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय.
Double Tragedy in Police Force as ASI Ends Life Amid IPS Puran Kumar Suicide Controversy

Esakal

सूरज यादव
Updated on

हरियाणात आयपीएस वाय पूरन यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच आता सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाने जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. एएसआय संदीप कुमार लाठर हे आयपीएस पूरन कुमार यांचा जवळचा पोलीस कर्मचारी असलेल्या सुशीलच्या अटक प्रकरणात तपास अधिकारी होते. लाठर यांनी आत्महत्येआधी एक व्हिडीओ आणि तीन पानी सुसाइड नोट लिहून ठेवलीय. यात संदीप कुमार यांनी वाय पूरन यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. तसंच पूरन यांनी ज्या अधिकाऱ्यांवर आरोप केलेत त्यांचं कौतुक केलंय.

Haryana
police
crime
Crime News
IPS

