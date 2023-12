Nashik Crime: पोषण आहार तांदळाचा काळ्या बाजारात विक्रीचा प्रयत्न? 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल; 227 गोण्या जप्त

मालेगाव : महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या विविध शाळांमधील शालेय पोषण आहारासाठी शासनाने दिलेल्या तांदळाची काळ्या बाजारात विक्री करण्यासाठी नेण्यात येणारा ट्रक दाभाडी येथील ग्रामस्थ व शिवसेना (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांनी पकडून छावणी पोलिसांच्या ताब्यात दिला.

पोलिसांनी दहाचाकी ट्रकसह (एमएच १८ एए ७६१५) तांदळाच्या २२७ गोण्या जप्त केल्या आहेत.

छावणी पोलिस ठाण्यात स्मिताताई हिरे महिला गृहउद्योग औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या १४ संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात योगिता अपूर्व हिरे यांचाही समावेश आहे. (Trying to sell nutritional food rice in black market A case has been registered against 14 persons 227 sacks seized at malegaon Nashik)