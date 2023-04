Astrology : माणसाचे आयुष्याचा राशीशी सबंध येतो. तुमची रास ही फक्त तुमचं भविष्यच सांगत नाही तर तुमचा स्वभावही सांगते. काही राशीचे लोक शांत स्वभावाचे तर काही राशीचे लोक रागीट स्वभावाचे असतात. आज आपण कोणत्या राशीचे लोक तापट स्वभावाचे आहेत, हे जाणून घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (Astrology people having these zodiac signs are so aggressive)

मेष राशी -

मेष राशीचा स्वामी हा मंगळ आहे. मंगळ हा अग्निमय स्वभावाचा ग्रह आहे. त्यामुळे मेष राशीचे लोकही तितकेच तापट असतात. या राशींच्या लोकांना खूप क्रोध येतो. ते खूप चिडचिड करत असतात. एवढंच काय तर त्यांच्या या स्वभावामुळे ते स्वत:चेही खूप नुकसान करत असतात.

सिंह राशी -

सिंह राशीच्या लोकांचा स्वभाव खूप तापट असतो. ते सतत रागराग करत असतात. एखादी गोष्ट त्यांना आवडली नाही तर लगेच चिडचिड करतात. त्यांच्या या स्वभावामुळे त्यांच्यासोबत त्यांच्या आप्तस्वकीयांनाही तितकाच त्रास होतो.

धनु राशी -

धनु राशीचे लोक खूप जिद्दी असतात. त्यांना अनेकदा सर्व गोष्टी त्यांच्या मनाप्रमाणे हव्या, असं वाटत असतं. आपलं पटवून सांगताना अनेकदा ते चिडचिडही करतात. एवढंच काय तर त्यांना कधी कोणत्या गोष्टीवरुन राग येणार, हे सांगता येत नाही.

वृश्चिक राशी-

वृश्चिक राशीचा स्वामी मंगळ आहे. यांना त्यांचा स्वाभिमान खूप प्रिय असतो. या राशीचे लोकांना खोटं बोललेलं किंवा फसवलेलं आवडत नाही. एकदा जर कोणी व्यक्ती यांच्या नजरेतून पडला तर ते आयुष्यभर त्यांचा रागराग करतात. या राशीचे लोक खूप तापट स्वभावाचे असतात.