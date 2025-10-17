Diwali 2025: आज वसुबारस, उद्या धनत्रयोदशी, जाणून घ्या शुभ मूहूर्त

आनंद, प्रकाश आणि शुभतेचे प्रतीक असलेल्या दीपावली सणाची सुरुवात आज शुक्रवारी (ता. १७) वसुबारस या सणाने होत आहे. शनिवारी (ता. १८) धनत्रयोदशी साजरी होणार असून, जिल्ह्यात सर्वत्र सणाची लगबग सुरू झाली आहे. घराघरांत स्वच्छता, सजावट, घरांवर विद्युत रोषणाई केली जात असून, बाजारपेठांमध्ये गर्दी व आनंदाचे वातावरण दिसत आहे..वसुबारसला गोवत्स द्वादशी असेही म्हटले जाते. या दिवशी गाई व वासरांचे पूजन करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. दारासमोर शेणाच्या प्रतिकृतीही तयार करून त्यांचे पूजन केले जाते. गाईचे हिंदू संस्कृतीत मातेसमान स्थान असून ती ‘कामधेनू’ मानली जाते. त्यामुळे गाईंना स्नान घालून त्यांना कुंकवाचे तिलक, हारफुले अर्पण केली जातात. गूळ-दाण्याचा नैवेद्य नमस्कार केला जातो..काही ठिकाणी शेतकरी बांधवांनी गोठ्यात पारंपरिक पद्धतीने पूजा करून पशुधनाच्या आरोग्य आणि उत्पादनक्षमतेसाठी प्रार्थना केली. दिवाळीचा शुभारंभ या ‘गोमाता पूजनाने’ होतो, अशी श्रद्धा असल्याने ग्रामीण भागात या दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे.शनिवारी धनत्रयोदशी, म्हणजे धन्वंतरी जयंती साजरी होईल. या दिवशी आयुर्वेदाचे जनक भगवान धन्वंतरी यांची पूजा केली जाते. आरोग्य, आयुष्य आणि धनप्राप्तीची कामना या दिवशी केली जाते. .Diwali 2025: दिवाळीला गावाकडे जाताय; घराच्या सुरक्षेची घ्या खास काळजी.संध्याकाळी घराघरांत दीपप्रज्वलन करून धनलाभ आणि आरोग्य समृद्धीची आरती केली जाते. वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रातील मंडळी धन्वंतरी पूजन करतात.व्यापारी वर्ग या दिवशी नवीन वह्या, खात्याची पुस्तके, सोन्याचे दागिने किंवा नवीन खरेदी शुभमुहूर्तावर सुरू करतात. या दोन दिवसांनी दिवाळीचा खरा उत्सव सुरू होत असून, सोमवारी (ता. २०) नरक चतुर्दशी आणि दिवाळीचे अभ्यंगस्नान आहे. घराघरांत दिव्यांची सजावट आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..वह्या खरेदीसाठी असे आहेत शुभ मुहूर्तधनत्रयोदशीला व्यापारीवर्ग नव्या वह्या, खाते पुस्तकांची खरेदी करतात. त्यासाठी यंदाचे खास शुभ मुहूर्त पंचांग व ज्योतिर्विद प्रा. सुर्यकांत मुळे यांनी सांगितले आहेत. शनिवारी (ता. १८) दुपारी १२:३० ते ०२:००, रात्री ०९:३० ते ११:००. प्रा. मुळे म्हणाले, वसुबारस या पारंपरिक सणाने दीपावलीची सुरुवात होते. धनत्रयोदशीला विशिष्ट मुहूर्तावर वह्या, खाते पुस्तकांची खरेदी लाभदायक मानली गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.