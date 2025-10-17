संस्कृती

Diwali 2025: आज वसुबारस, उद्या धनत्रयोदशी, जाणून घ्या शुभ मूहूर्त

वसुबारसने दीपावलीची सुरुवात, जाणून घ्या धनत्रयोदशीचे शुभ मुहूर्त
आनंद, प्रकाश आणि शुभतेचे प्रतीक असलेल्या दीपावली सणाची सुरुवात आज शुक्रवारी (ता. १७) वसुबारस या सणाने होत आहे. शनिवारी (ता. १८) धनत्रयोदशी साजरी होणार असून, जिल्ह्यात सर्वत्र सणाची लगबग सुरू झाली आहे. घराघरांत स्वच्छता, सजावट, घरांवर विद्युत रोषणाई केली जात असून, बाजारपेठांमध्ये गर्दी व आनंदाचे वातावरण दिसत आहे.

