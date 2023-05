By

आयुर्वेदामध्ये चंदनाचे अनेक फायदे सांगण्यात आले आहेत. खासकरून त्वचा विकारासाठी थंड प्रकृतीचं चंदन फायदेशीर ठरतं. आयुर्वेदाप्रमाणाचे हिंदू धर्मात धार्मिक पूजाविधीमध्येही चंदनाला अनन्य साधारण महत्व आहे. Know Importance of Sandal wood in Hindu Religion

पुजा विधीमध्ये देवदेवतांना Gods चंदनाचा टिळा लावला जातो. तसचं भगवान श्रीहरी विष्णूला चंदन हे अत्यंत प्रिय होतं. यासाठीच भगवान विष्णूला Lord Vishnu चंदनाचा तिलक लावला जातो. तसचं जप करण्यासाठी चंदनाची जप माळ वापरली जाते.

अनेक मंदिरांमध्येही काही खास मूहूर्तांना देवतांची यथासांग पूजा करण्यापूर्वी त्यांना चंदनाचा लेप लावून त्यांना स्थान घातलं जातं. पूजेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या चंदनाचे अनेक प्रकार आहेत. यात लाल चंदन, पिवळं चंदन, सफेद चंदन, गोपी चंदन आणि हरि चंदन असे प्रकार आहेत. या प्रत्येत चंदाने वेगवेगळे फायदे आहेत. याचा संबध तुमच्या श्रद्धेसोबतच तुमच्या मनोकामनेशी देखील आहे.

लाल चंदनाचं महत्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार शक्तीची साधना म्हणजेच देवीच्या भक्तीसाठी चंदनाच्या लाकडाचा खास उपयोग होतो. लाल चंदनाच्या जपमाळेने दुर्गादेवीच्या मंत्राचा जप केल्यास दुर्गादेवी प्रसन्न होवून तुमची इच्छा पूर्ण करते. तसचं यामुळे मंगळ दोष दूर होण्यासही मदत होते.

सुर्याला अर्घ अर्पण करण्यासाठी लाला चंदनाचा वापर केल्यास तुमच्या समस्या दूर होवू शकतात. यासाठी रोज सकाळी तांब्याच्या भांड्यात पाणी घेऊन त्यात लाल चंदन, लाल फुलं आणि तांदूळ टाकून, प्रसन्न मनाने सूर्यमंत्राचा जप करून सूर्याला अर्घ्य अर्पण करावं.

या अर्घ्यदानाने सुर्यदेवता प्रसन्न होवून चांगलं आरोग्य, दिर्घायुष्य, धन-धान्य, संपत्ती, वैभव, किर्ती तसचं पूत्र, मित्र आणि सौभाग्य प्रदान करतात.

सफेद चंदनाचे फायदे

श्रीहरी विष्णूला सफेद चंदन प्रिय असल्याने गळ्यात पांढर्या चंदनाची माळ घातल्याने श्री हरी विष्णूची कृपा राहते आणि भक्ताला मानसिक शांती आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते असं मानलं जातं.

सफेद चंदनाच्या माळेसोबतच सफेद चंदनाचा तिलकही हिंदू धर्मामध्ये शुभ मानला जातो. श्रीराम, श्रीकृष्ण आणि महादेवाच्या पूजेसाठी सफेद चंदन या देवतांना अर्पण करावं. त्यानंतर प्रसाद म्हणून यातील चंदनाचा एक टिळा आपल्या माथी लावल्याने सर्व पाप दूर होतात आणि पुण्य प्रात्प होतं.

सफेद चंदनापासून तयार करण्यात आलेल्या माळेने सरस्वती, महालक्ष्मी मंत्र आणि गायत्री मंत्राचा जप करणं शुभ मानलं जातं. यामुळे देवी लवकर प्रसन्न होवून तुमची इच्छापूर्ती होते.

गोपी चंदनाचे फायदे

गोपी चंदन हे द्वारकेतील गोपी तलावातील मातीपासून तयार करण्यात येते. वैष्णव पंथातील लोक या चंदनाला अत्यंत पवित्र मानतात.

स्कंद पुराणानुसार भक्त भगवान श्रीकृष्णाला पूजा करतेवेळी गोपी चंदन अर्पण करतात आणि नंतर भक्त त्यांच्या कपाळावर ते लावतात.

हा तिलक लावल्याने केलेल्या दानाचं फळं मिळत. तसचं सर्व पाप दूर होतात असं म्हटलं जातं.

आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी देखील ज्योतिष्यशास्त्रात गोपी चंदनाला महत्वाचं स्थान आहे.

हरि चंदनाचे फायदे

हिंदू धर्मातील शास्त्रांनुसार भगवान विष्णू आणि त्याच्या इतर अवतारांना हरि चंदनाचा टिळा लावून तो आपल्या कपाळावरही लावावा. यामुळे मन आणि मेंदू दोन्ही शांत होण्यास मदत होते.

हरि तिलक लावल्या व्यक्तीला प्रत्येक क्षेत्रात यश प्राप्त होतं.तसचं समाजात मान सन्मान वाढतो.

हरि तिलकामुळे विष्णूची कृपादृष्टी सदैव राहते आणि आजार आणि दु:ख दूर होतात.

हरि तिलक हे तुळशीच्या फांद्या, हळद आणि गंगाजलापासून तयार केलं जातं.

चंदनाचे इतर अध्यात्मिक फायदे

हिंदू धर्मामध्ये चंदनाच्या तिलकाला अध्यात्म आणि भक्तीचं प्रतिक मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंदनाचा टिळा लावल्याने नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट शक्तींपासून संरक्षण होतं. चंदनाच्या तिळा लावल्याने शारिरीक आणि अध्यात्मिक लाभ होतात. यामुळे मानसिक ताण कमी होवून परमेश्वराशी एकरूप होण्यास मदत होते.