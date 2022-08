By

Astrology: कधी कधी आपल्याला गरजेच्या वस्तू आपल्याला योग्य वेळी मिळत नाही किंवा आपल्याकडे नसतात त्यावेळी त्या आपण इतर लोकांकडून उधार घेतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का कि ज्योतिषशास्त्रानुसार आपण काही गोष्टी उधार घेतल्या की आपल्याला खुप मोठे नुकसान होऊ शकते. ज्याचा विपरीत परिणाम आपल्या दैनंदिन आयुष्यावरही पडू शकतो.

चला तर जाणून घेऊया ज्योतिषशास्त्रानुसार कोणत्या गोष्टी कधीच उधार देऊ नये. (never borrow these things check list here)

सौभाग्याचं सामान

जर तुम्ही विवाहीत आहात तर कधीच आपल्या सौभाग्याचे सामान कोणालाही उधार देऊ नये किंवा उधार घेऊ नये. असं म्हणतात की सौभाग्याचं उधार घेतल्याने आणि त्याचा वापर केल्याने आयुष्यात निराशा येते.

कपडे

शास्त्राच्यानुसार कधीही कोणीही वापरलेले कपडे परीधान करू नये. असं केल्याने तुम्हाला शारिरीक समस्या होऊ शकतात किंवा मित्रांसोबतचे संबंध खराब होऊ शकतात.

घडी

ज्योतिषशास्त्रानुसार कधीच कोणाची घड़ी घेऊ नका असं म्हणतात की दुसऱ्याची घडी उधार घेतल्याने आपली वेळेवरही संकट येऊ शकते. असं केल्याने संकटांना आंमत्रण देणे आहे.

रुमाल

ज्योतिषशास्त्रानुसार कधीच मित्राची किंवा नातेवाईकांपासून रुमाल उधार घेऊ नये, असे केल्यास मित्र किंवा नातेवाईकांसोबतचे नाते खराब होऊ शकतात.

बेड

कधीच कुणाचाही बेड उधार घेऊ नये असे केल्यास पती-पत्नी्च्या नात्यात तेढ निर्माण होऊ शकते.

झाडू

झाडूला घरची लक्ष्मी म्हणतात. जर तुम्ही दुसऱ्याच्या घरचा झा़डू उधार घेता तर तुमच्या घरी लक्ष्मीची अवकृपा होऊ शकते. त्यामुळे कधीही झाडू उधार घेऊ नये.

मीठ

अनेकदा स्वयंपाक घरातील सामान संपले की आपण उधारीत घेतो पण तुम्हाला माहिती आहे का मीठ उधारीत घेतल्याने तुम्ही कर्जदार होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार कधीच मीठ उधार घेऊ नये.