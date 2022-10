Diwali Celebration 2022 : यंदा दिवाळीला सुट्टी मिळाली नाही, चिंता करु नका या टिप्सने करा जल्लोषात सण साजरा

Diwali Celebration 2022 : दिवाळीचा सण शुक्रवार (ता. 21) वसुबारसपासून सुरु झाला आहे. सर्वत्र उत्साह अन् जल्लोषात सण साजरा केला जात आहे. कामानिमीत्त परगावी राहणारी मंडळी या दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये कुटुंबीयांसह सण साजरा करण्यासाठी घरी निघाली आहेत. मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांना आपल्या कर्तव्याच्या जबाबदारीमुळे दिवाळीला सुट्या मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी घरी किंवा गावी जाता येत नाही. तुम्हालाही जर यंदाच्या दिवाळीला सुटी मिळाली नसेल तर या टिप्समुळे तुम्हीही तुमची दिवाळी तितक्याच उत्साह अन् आनंदात साजरी करु शकता.

अनेक असे कार्यालये आहेत जे मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी काम करतात. यात संरक्षण क्षेत्र, वृत्तमाध्यमे, माहिती तंत्रज्ञान यासह अनेक क्षेत्रे आहेत, यातील कर्मचारी दिवसरात्र नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्परतेने कार्य करत असतात. यासर्व कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांनाही सण साजरा करावासा वाटतो मात्र यापेक्षा ते कार्याला अधिक प्राधान्य देतात. अशा सर्व कर्तव्यदक्ष कर्मचाऱ्यांसाठी या काही सोप्या मात्र सणाचा आनंद देणाऱ्या टिप्स.

आपल्या ऑफिसला करा घराप्रमाणे रोषणाई

'आपण जेथे राहतो ते आपले पहिले घर अन् जेथे आपण काम करतो ते आपले दुसरे घर' या उक्तीप्रमाणे जर यंदाच्या दिवाळीला आपल्याला सुटी मिळाली नसेल तर आपण आपल्या कार्यस्थळ (ऑफिसला) दिवाळीची शानदार रोषणाई करा. आपण जेथे बसून काम करतो ती जागा स्वच्छ करा. ऑफिसमध्ये दिव्यांची रोषणाई करा.

सहकाऱ्यांसह करा दिवाळीच सेलिब्रेशन

आपण ज्या ऑफिसमध्ये काम करतो तेथील सहकाऱ्यांशी आपल एक घट्ट नात तयार होत. अशा आपल्या सहयोगींसह कार्यालयात नवीन कपडे घालून दिवाळीच्या शुभेच्छा एकमेकांना द्या. आपल्या इच्छेने सहकाऱ्यांना गिफ्ट द्या. शक्य झाल्यास ऑफिसमध्ये दिवाळी पुजनाचे आयोजन करा. यामुळे ऑफिसच्या वातावरणात धार्मिक चैतन्य निर्माण होईल.

एकत्र येत करा दिवाळीचा फराळ

दिवाळीला घरोघरी फराळ तयार केला जातो. मात्र यंदाच्या दिवाळीला तुम्हाला घरी जायला मिळाले नाही तर तुम्ही तुमच्या ऑफिसमधल्या सहकाऱ्यांसह फराळ करा. बाजार तयार फराळ सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे छानपैकी बाजारातून फराळ विकत आणा आणि ऑफिसमधील सर्व सहकाऱ्यांनी मिळून त्याचा आस्वाद घ्या.

छानस फोटोसेशन करा

मोबाईलच्या युगात फोटो काढणे ही एक परंपराच झाली आहे. आणि त्यात आपण ऑफिसमधील सहकाऱ्यांसह दिवाळी साजरी करत असाल तर भरपूरसारे फोटो क्लिक करा. यात सेल्फी, ग्रुप, सोलो सर्वप्रकारचे फोटो काढा.

या सोप्या टिप्समुळे आता तुम्हाला यंदाची दिवाळी ही कुटुंबासोबत साजरी केल्याचा आनंद मिळेल. आणि हाच आनंद आपली कार्यक्षमता वाढवणारा ठरेल हे नक्की.