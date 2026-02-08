संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 08 फेब्रुवारी 2026

पंचांग - रविवार : माघ कृष्ण ७, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ७.०६ सूर्यास्त ६.३०, चंद्रोदय रात्री १२.१८ चंद्रास्त सकाळी ११.०२, गजानन महाराज प्रगट दिन, भानुसप्तमी, भारतीय सौर माघ १९ शके १९४७.
Daily Panchang 08th February 2026

रविवार : माघ कृष्ण ७, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ७.०६ सूर्यास्त ६.३०, चंद्रोदय रात्री १२.१८ चंद्रास्त सकाळी ११.०२, गजानन महाराज प्रगट दिन, भानुसप्तमी, भारतीय सौर माघ १९ शके १९४७.

