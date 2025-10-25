संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 25 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - शनिवार : कार्तिक शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ५.५२, चंद्रोदय सकाळी ९.४० चंद्रास्त रात्री ८.१९, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक ३ शके १९४७.
Daily Panchang 25th October 2025

Daily Panchang 25th October 2025

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : कार्तिक शुद्ध ४, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.२९ सूर्यास्त ५.५२, चंद्रोदय सकाळी ९.४० चंद्रास्त रात्री ८.१९, विनायक चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक ३ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com