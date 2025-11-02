संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 2 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - रविवार : कार्तिक शुद्ध ११/१२, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ५.४६, चंद्रोदय दुपारी ३.२६ चंद्रास्त पहाटे ३.५४, भागवत एकादशी, विष्णुप्रबोधोत्सव, कार्तिकी एकादशी, पंढरपूर यात्रा, चातुर्मास्य समाप्ती, तुलसी विवाहारंभ, भारतीय सौर कार्तिक ११ शके १९४७.
Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
History

