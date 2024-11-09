आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 9 नोव्हेंबर 2024

पंचांग -शनिवार : कार्तिक शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.३९, सूर्यास्त ५.५७, चंद्रोदय दुपारी १.१३, चंद्रास्त रात्री १२.४७, दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी, भारतीय सौर कार्तिक १८ शके १९४६..दिनविशेष -२००३ - ध्वनीच्या वेगाने प्रवास करणाऱ्या ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्राची चंडीपूर येथे यशस्वी चाचणी.२००९ - भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू मोहिंदर अमरनाथ यांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातर्फे ‘सी. के. नायडू जीवनगौरव’ पुरस्कार जाहीर..ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.