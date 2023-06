By

हिंदू देव-देवतांच्या कथांमध्ये आपण अप्सरांचा उल्लेख अनेकदा ऐकला असेल. अप्सरा म्हणजेच स्वर्गलोकातीलच काय तर संपूर्ण ब्रह्मांडातील सर्वात सुंदर, आकर्षक आणि मोहक अशा स्त्रिया. Ramayana Mythology Story How Rawan was cursed by Rambha

या अप्सरा इतक्या सौदर्यवती होत्या कि त्यांचं सौदर्य शब्दांत वर्णन करणं देखील कठिण. तुम्ही आजवर मेनका, उर्वशी, रंभा या अप्सरांची नावं ऐकली असतील. इंद्राच्या Lord Indra दरबारात या अप्सरांचं वास्तव्य होतं असं पुराणात Mythology म्हंटलं गेलंय.

मात्र विविध उद्देशांसाठी अनेकदा काही अप्सरा या पृथ्वीलोकावरही येत. जसं की विश्वमित्र ऋषींची तपस्या भंग करण्यासाठी अप्सरा मेनका पृथ्वी लोकात अवतरली होती. या सौंदर्यवती अप्सरांमध्येही सर्वात सौदर्यवती किंवा सौदर्याची खाण असेली अप्सरा म्हणजे रंभा.

कोण होती रंभा

रंभा ही तीनही लोकातील सर्वात सुंदर स्त्री होती. पुराणांनुसार समुद्र मंथनातून रंभाची उत्पत्ती झाली होती. रंभाच्या सौदर्यावर देवतांपासून ते असूर सर्वच मोहित होते. प्रत्येकाला रंभा आपली व्हावी अशी इच्छा होती. मात्र रंभेचा विवाह कुबेराचा पूत्र नल कुबेरशी झाला होता.

रंभेनं रावणाला दिला होता शाप

पुराणातील कथेनुसार रंभाने दिलेल्या एका शापामुळे रावण Rawan कोणत्याही परस्त्रिला तिच्या इच्छेशिवाय स्पर्श करू शकतं नव्हता. असं म्हंटलं जातं की रावण हा त्याचा मोठा भाऊ कुबेराच्या घरासमोरून जात होता. यावेळी त्याने तिथं रंभेला पाहिलं. तिचं सौंदर्य पाहून रावण भुरळून गेला. रंभा इतकी सौंदर्यवान स्त्री त्याने पूर्वी कधीही पाहिली नव्हती.

रंभेचं सौदर्य पाहून रावणाला संयम राखता आला नाही. त्याने रंभाला आपल्यासोबत येण्याची इच्छा व्यक्ती केली. यावर रंभाने ती रावणाच्या भावाची म्हणजेच कुबेराची सून असून ती रावणासाठी देखील सुनेसमान असल्याची आठवण करून दिली. मात्र तरीही रावणाने तिच्यासोबत जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला.

रावणाच्या या कृत्यावर क्रोधीत झालेल्या रंभेने रावणाला शाप दिला. जर रावणाने कोणत्याही स्त्रीला तिच्या इच्छेशिवाय हात लावला तर त्याच्या १० मस्तकांचे हजारो तुकडे होतील असा शाप रंभाने रावणाला दिला. असं म्हंटलं जात याच शापामुळे रावणाने कैदेत असलेल्या सीतेला स्पर्श केला नाही.

अनेक वर्ष अप्सरा रंभा होती शिलावस्शेत

पुराणातील एका कथेनुसार रंभेला एका शापामुळे अनेक वर्ष दगडाच्या मूर्तीच्या रुपात रहावं लागलं होतं. पुराणानुसार ऋशी विश्वमित्र तपस्येला बसले होते. त्यांची कठोर तपस्या पाहून इंद्रदेव भयभित झाले आणि त्यांनी रंभाला ऋषी विश्वमित्र यांची तपस्या भंग करण्यासाठी पृथ्वीवर पाठवलं.

रंभाने पृथ्वीवर येताच तिच्या सौंदर्याने आणि कामुक अदांनी विश्वमित्रांची तपस्या भंग केली. यावर क्रोधीत झालेल्या विश्वमित्रांनी रंभेला एक हजार वर्षांसाठी दगडाची मूर्ती बनण्याचा शाप दिला. बघता बघता आरस्पानी सौंदर्य असलेली रंभाची शिलारुपी मूर्ती झाली.

रंभेला शाप मिळून ती मूर्ती रुप तिला मिळालं असलं तरी ती या शापातून मुक्त झाली होती. पुराणानुसार तिच्या शापमुक्तीच्या वेगवेगळ्या कथा आढळतात. काही कथांनुसार रंभेने मूर्ती रुपात असताना भगवान शंकर आणि पार्वतीने मनोभावे भक्ती आणि ध्यान केलं. यामुळे महादेव आणि पार्वतीने तिला शापातून मुक्त केलं.

तर वाल्मिकी रामायणानुसार Ramayana एका ब्राह्मणामुळे रंभेचा हा शाप दूर झाला होता. तर स्कंद पुराणानुसार श्वेतमुनी यांच्या बाणामुळे रंभा शिलारुपातून पुन्हा तिच्या मुळ रुपात आली होती.