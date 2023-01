Astrology : जन्मतारीख निवडा आणि जाणून घ्या तुमचं 2023 हे वर्ष कसं जाणार

Birth Date Astrology : नुकतंच आपण नवीन वर्षाच पदार्पण केलंय. हे वर्ष आपलं कसं जाणार, याची उत्सूकता प्रत्येकाला असेल आणि प्रत्येकाला जाणून घ्यायचीही इच्छा असेल की आपलं नवीन वर्ष कसं जाणार पण आज तुम्ही तुमच्या जन्मतारखेनुसार तुमचं हे नवीन वर्ष कसं जाणार याविषयी जाणून घेऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया. (select your birth date and read how will be your new year 2023 )

1-10 - ज्यांची जन्मतारीख ही 1 ते 10 असेल त्यांना करीअरमध्ये अनेक संधी मिळतील ज्यामुळे ते प्रगती करू शकतील. तुम्ही तुमची उद्दीष्टे, स्वप्न पूर्ण करू शकणार. घाई करू नका, शांतपणे काम करा नाहीतर तुमच्यामुळे तुमच्या कुटूंबातील लोकांना त्रास होणार.

झोपायच्या आधी मेडीटेशन करा. संपत्तीविषयी कोणताही वाद असेल तर तुमच्या बाजूने निकाल येऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना प्रवासाचा योग येतील.

हेही वाचा: Eknath Shinde Astrology : नवीन वर्षात शिंदेंच्या हातून सत्ता जाणार का? ज्योतिषी काय म्हणाले, वाचा

11-20 - जवळच्या लोकांशी अर्थपूर्ण संवादामुळे चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकणार. वेळ वाया घालवू नये नाहीतर तुमच्या करिअरच्या प्रगतीत अडथळा येऊ शकतो. तुमच्या उत्पन्नाचे साधने वाढू शकतात.

तुम्ही कठीण परिश्रम घेत असाल तर तुम्ही ऑफिसमध्ये चांगल काम करू शकाल. मुलांसाठी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्याचीही संधी तुम्हाला मिळू शकते. विद्यार्थ्यांमध्ये एनर्जी दिसून येणार. तुम्ही एका चांगल्या ठिकाणी सुट्टीवर जाणार.

हेही वाचा: Anil Deshmukh Astrology : अनिल देशमुखांच्या राशीवर संक्रातीची कृपा ज्योतिषी म्हणतात, सुवर्णकाळ...

21-31 -

मागील केलेल्या इनवेस्टमेंट तुम्हाला अधिक फायदा देतील. इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा तुम्हाला तुमच्या शारीरिक आरोग्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे.

तुम्हाला काही कठीण समस्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. सुट्टीच्या प्लॅनमुळे घरातील लोकांना खूप आनंद मिळेल. व्यावसायिक रिअल इस्टेट व्यवहारामुळे तुम्हाला चांगला नफा मिळू शकतो. याशिवाय तुमच्या आरोग्यासाठी झोप अतिशय आवश्यक आहे.