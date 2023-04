By

शकुन शास्त्रानुसार तुम्ही तुमच्या आजुबाजूच्या वातावरणावरुन किंवा घटनेवरुन तुम्ही भविष्याचा अंदाज लावू शकता. यामध्ये तुम्हाला कोणाचीही जन्मकुंडली किंवा हात पाहावा लागत नाही.

शकुन शास्त्रामध्ये कबूतर, पोपट किंवा अन्य पक्ष्यांविषयी सांगितले जाते पण आज आपण शकुन शास्त्रामध्ये कबूतराविषयी काय मान्यता आहे, हे जाणून घेणार आहोत. (Shakun Shastra Piegon coming in house is lucky or good read benefits)

शकुन शास्त्रामध्ये कबूतरांविषयी काय सांगितले?

जर तुमच्या घरी कबूतर येत असेल तर हे शुभ संकेत आहे. घरी येणाऱ्या कबूतरांना व्यवस्थित दाणे पाणी द्या. यामुळे तुमचे ग्रह अनुकूल स्थितीत असणार.

वास्तुशास्त्र नुसार जर सकाळी उठताच कबूतरांची गूटर-गू ऐकायला येत असेल तर हे शुभ संकेत आहे. यामुळे तुमचा दिवस चांगला जाणार आणि आपल्याला मोठा लाभ प्राप्त होणार.