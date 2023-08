By

श्रावण महिन्यात निसर्गात एक प्रकारचा उत्साह संचारलेला असतो. सगळीकडे हिरवळ पाहायला मिळते. वातावरण अल्हाददायक असतं. तसंच सण-समारंभांची रेलचेल असते. अशा या सुंदर महिन्याचं अनेक कवींनी देखील आपल्या कवितांमधून सुंदर वर्णन केलेलं आहे. Shravan Special Benefits of swinging to mind and body

भारतात श्रावण महिन्यामध्ये Shravan अनेक ठिकाणी झाडांवर किंवा अंगणात झुला किंवा मोठे पाळणे बांधून झोका घेण्याचा Swinging आनंद घेतला जातो. अगदी लहान मुलांपासून मोठे देखील झुल्यावर झोके घेत निसर्गातील Nature या प्रसन्न वातावरणात आपल्या सवंगड्यांसोबत वेळ घालवतात.

अलिकडे वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि वेळेच्या अभावापायी अनेकांकडे श्रावणात झुल्यावर झोका घेण्यासाठी वेळ उरलेला नाही.

तज्ञांच्या मते झोक्यामुळे केवळ मन प्रसन्न होऊन मूड चांगला होत एवढंच नाही तर यामुळे एका प्रकारचा व्यायामदेखील होत असतो. म्हणूनच श्रावणामध्ये तुम्हाला शक्य असेल तर झोक्यावर झोका घेण्याची मजा लूटा.

मानसिक ताण होतो कमी- श्रावणामध्ये वातावरणात एक प्रकारचा गारवा आणि प्रसन्नता जाणवते. अशा वातावरणात आपल्या प्रियजनांसोबत झुल्यावर झोका घेण्याचा आनंद घेतल्यास मन आनंदीत राहतं, मूड चांगला होतो आणि मानसिक तणाव कमी होतो.

स्नायू मजबूत होतात- झोका घेत असताना पायांनी ताकद लावावी लागत असल्याने पायांसोबतच शरीराच्या इतर अवयवांचे स्नायू मजबूत होण्यास मदत होते.

एकाग्रता वाढण्यास मदत- अनेकांना झोक्यावर झोक्या घेण्याचे फायदे कदाचित ठाऊक नसतील. मात्र झोका घेतल्याने लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते. यामुळे मनाला शांती मिळते तसचं काॅनन्ट्रेशन पाॅवर म्हणजेच एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.

शरीराचं संतुलन राखण्यास मदत होते- झोक्यावर झोका घेतल्याने शरीराचं संतुलन राखण्यास मदत होते. तसंच हृदयाची कार्यक्षमता वाढते. श्रावणात झोका घेत असताना थंड हवा आणि ऑक्सिजनचा मेंदूपर्यंत पुरवठा झाल्याने मेदूंची देखील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते.

मनोबल वाढण्यास मदत- झोका घेतल्याने मनोबल वाढण्यास मदत होते. तसचं यामुळे तुमचा आत्मविश्वासही वाढतो. झोक्यामुळे तुम्ही आनंदी राहता. तुमचं शरीर थंड राहण्यास मदत राहते यामुळे कार्यक्षमता वाढते.

एकंदरचं झोका घेतल्याने शारिरीक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य चांगलं राहण्यास मदत होते. त्यामुळेत श्रावणातल्या या प्रसन्न वातावरणात तुम्ही देखील झोक्यावर झोका घेण्याचा आनंद लुटा.