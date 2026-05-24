Horoscope : शनी महाराज होणार वक्री ! जुलैपासून 5 राशींवर होणार संकटांचा वर्षाव; आर्थिक नुकसान आणि बरंच काही

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा वैयक्तिक आयुष्यावर खूप मोठा प्रभाव पाहायला मिळतो. यापैकी एक महत्त्वाचा ग्रह म्हणजे शनी. शनीचा प्रभाव पत्रिकेवर शुभ किंवा अशुभ असे दोन्ही प्रकारचे प्रभाव निर्माण करतो. जर पत्रिकेत शनीचा प्रभाव अशुभ असेल तर आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि अडथळे निर्माण होतात. .27 जुलै पासून शनी वक्री होणार आहे. शनी मीन राशीतील रेवती आणि उत्तरभाद्रपद नक्षत्रांमधून भ्रमण करणार आहे. 11 डिसेंबरपासून शनी मार्गी होईल. शनीच्या वक्री होण्याचा प्रभाव 5 राशींवर पडणार असून आर्थिक, कौटुंबिक आणि आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. .वृषभ रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनी वक्री अवस्थेचा नकारात्मक परिणाम वृषभ राहसीवर होईल. कामाच्या ठिकाणी अडचणी येतील. कठोर परिश्रम करूनही यश न मिळाल्याने मानसिक ताण वाढेल. कोणतेही पाऊल उचलताना विचार करा. आर्थिक खर्च वाढू शकतो. उपाय - शनिदेवाच्या मंदिरात मोहरीच्या तेलाचे दान करा. .सिंह रास : शनी वक्री काळात तुम्हाला अधिक सावध राहावं लागू शकतं. भावंडांकडून पाठींबा न मिळाल्याने निराश व्हाल. वडिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. वाहन चालवताना काळजी घ्या. धोकादायक काम टाळा. अचानक घडललेया घटनेमुळे चिंता वाढेल. उपाय - "ओम शं शनैश्चराय नमः" या मंत्राचा 108 वेळा जप करा..कन्या रास : वक्री काळात व्यवसायात अडथळे येतील. कठोर परिश्रम करूनही अपुरे फळ मिळाल्याने मानसिक ताण वाढेल. आर्थिक बाबतीत सावध राहा. वैवाहिक जीवनात वाद होतील. एकमेकांच्या भावना समजून घ्या. व्यवसायात भागीदारी टाळा.उपाय- शनिवारी काळे कपडे घाला. .धनु रास : शनी विक्री काळात मानसिक स्थिती ठीक नसेल. तणावात असाल. वडीलधाऱ्या व्यक्तीच्या आरोग्याची काळजी वाटेल. कौटुंबिक अडचणी वाढतील. संयम आणि शांतता ठेवा. आईच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. आर्थिक क्षेत्रात अडथळे येतील. वाहन खर्च वाढेल. उपाय- शनी चालीसेचे पठण करा. .कुंभ रास : शनी वक्री काळात कुंभ राशीचा घरगुती खर्च वाढेल. एखादा जुना वाद पुन्हा उफाळून येईल. संयम बाळगा. आर्थिक आणि करिअर क्षेत्रात सावधगिरी बाळगा. वाढलेल्या खर्चामुळे बचतीवर परिणाम होईल. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या.उपाय - शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.