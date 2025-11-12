Panchang 12 November 2025: आजच्या दिवशी विष्णुसहस्रनाम स्तोत्राचे पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

संस्कृती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:४३

☀ सूर्यास्त – १७:५३

🌞 चंद्रोदय – २४:४९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:३१ ते ०६:४३

⭐ सायं संध्या – १७:५३ ते १९:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२५ ते १५:३९

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५३ ते २०:२७

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – १२:१८ ते १३:४१

⭐ यमघंट काळ – ०८:०६ ते ०९:३०

