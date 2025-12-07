संस्कृती

Panchang 7 December 2025: आजच्या दिवशी सूर्य कवच स्तोत्राचे पठण व ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५८

☀ सूर्यास्त – १७:५४

🌞 चंद्रोदय – २०:३५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४६ ते ०६:५८

⭐ सायं संध्या – १७:५४ ते १९:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३१ ते १५:४२

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५४ ते २०:३०

⭐ निशीथ काळ – २३:५९ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – १६:३२ ते १७:५४

⭐ यमघंट काळ – १२:२६ ते १३:४८

