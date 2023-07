वास्तूशास्त्रामध्ये घर बांधताना किंवा घर खरेदी करताना दिशांना महत्व देण्यात आलं आहे. तुमच्या घराची दिशा चुकीची असल्यास घरामध्ये कायम संकट आणि समस्या निर्माण होत राहतात. खास करून घराचं मुख्य प्रवेशद्वार हे योग्य दिशेला असणं अत्यंत गरजेचं आहे. Vastu Tips in Marathi what should not be kept at door Entrance

वास्तू शास्त्रानुसार Vastu Shastra घराचं प्रवेशदार योग्य दिशेला असल्यास आणि वास्तू शास्त्राचे नियम पाळल्यास घरावर कायम लक्ष्मीचा Godes Laxmiआशीर्वाद राहतो. संकट दूर होतात आणि घर प्रसन्न राहतं.

मात्र जर घराच्या मुख्य दारासमोरच जर तुम्ही काही वस्तू ठेवण्याच्या चुका करत असाल तर तुमत्या घरामध्ये कायम समस्या आणि संकट येऊन धडकतील.

यासाठी वास्तूशास्त्रामध्ये प्रवेशदाराजवळ कोणत्या गोष्टी ठेऊ नये हे सांगण्यात आलं आहे. जर तुमच्या दारातही या वस्तू असतील आणि तुम्हाला कायम अडचणी येत असतील तर आजच दारासमोरून या वस्तू दूर करा.

झाडू- घराची साफ सफाई करणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. मात्र अनेकजण दररोज घरातील केर-कचरा काढून झाल्यानंतर घरातील झाडू दाराजवळ ठेवतात. वास्तू शास्त्रानुसार दारासमोर किंवा दाराजवळ झाडू ठेवणं अशुभ मानलं जातं.

दाराजवळ झाडू ठेवल्याने घरात लक्ष्मीला प्रवेश करण्यस अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे घरावर दारिद्र्य येवू शकतं. यासाठी घराच्या दाराजवळ चुकूनही झाडू ठेवू नका.

कचरा- अनेकजण घरात दुर्गंधी नको किंवा माश्या चिलटं नको तसचं घर स्वच्छ दिसावं यासाठी घराबाहेर घरातील दिवस भराचा कचरा ठेवतात. अनेकदा कचऱ्याची पिशवी किंवा कचऱ्याचा डबा घराबाहेर दारात ठेवला जातो. यामुळे घरामध्ये अंधकार प्रवेश करू शकतो. म्हणजेच घरामध्ये नकारात्मकता वाढू शकते.

घराबाहेक केर-कचरा ठेवल्यास घरातील शांती भंग होते आणि घरामध्ये कलह, वाद निर्माण होतात.

चप्पल-बूट- बाहेरून आल्यावर घरात जात असताना अनेकजण घराबाहेर चप्पल किंवा बूट काढतात. घराबाहेरच चप्पल- बूट काढणं ही चांगली सवय असली तरी त्या घराबाहेर दाराजवळ ठेवणं वास्तू शास्त्रानुसार चुकीचं आहे.

अनेकांच्या घराबाहेर चप्पल-बूटांचा पसारा पाहायला मिळतो. यामुळे कुटुंबियांच्या आयुष्यात अनेक संकट निर्माण होतात. तसचं घरातील सदस्यांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी दारासमोर चप्पला किंवा बूट ठेवू नये.

गुलाब किंवा काटेरी रोपं- अनेकजण सजावटीसाठी अनेकदा घराच्या दारासमोर छोटंसं गुलाबाचं रोप किंवा इतर विविध प्रकारची शोभेची निवडुंगाची रोपं ठेवतात. मात्र वास्तू शास्त्रानुसार दारासमोर काटेरी रोपं ठेवल्याने घरामधील कुटुंबियांमध्ये प्रेम कमी होतं आणि कलह वाढतो.

तसचं दारासमोर किंवा घराच्या प्रवेशाजवळ काटेरी रोपं ठेवल्यास शत्रू निर्माण होण्याची शक्यता वाढते आणि घरावर संकटं कोसळू शकता. यासाठी दारासमोर तुळस किंवा इतर सुगंधी फुलांचं रोप ठेवावं.

मनी प्लांट- घरामध्ये मनी प्लांटचं रोप लावल्यास घरात पैशांची भरभराट होत असली तरी मनी प्लांट कधीही मुख्य दारासमोर लावू नये. मनी प्लांटच नव्हे तर कोणतीही वरच्या दिशेने चढणारी वेल घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा समोर लावल्यास ते अशुभ मानलं जातं. यामुळे घरात कलह निर्माण होतो.

तसचं कुटुंबियांच्या करियर किंवा शिक्षणात अडथळे निर्माण होतात आणि यश संपादन करण्यास कठिण होतं.

अशा प्रकारे जर तुमच्या घराच्या प्रवेशदाराजवळही जर तुम्ही अशा काही वस्तू ठेवल्या असतील तर त्या लगेच काढून टाका. यामुळे घरामधील नकारात्मकता कमी होऊन घरात भरभराट होईल.

टीप - हा लेख सर्वसाधारण माहितीवर आधारित आहे. यात अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन देण्याचा हेतूू नाही