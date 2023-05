हिंदू धर्मामध्ये कासवाला देखील महत्वाचं स्थान आहे. अनेक मंदिरांमध्ये मंदिरासमोर किंवा देवतांसमोर Gods तुम्ही नंदी प्रमाणे कासवाची प्रतिकृती देखील पाहिली असेल. यासाठीच अनेकजण देवघरात देखील कासवाची धातूची मूर्ती स्थापन करून तिचं पूजन करतात. Vastu Tips Marathi How to Keep Turtle Statue in home

पुराणानुसार समुद्र मंथनावेळी भगवान विष्णूने Bhagwan Vishnu कासवाचं रुप धारणं करुन आपल्या कवचावर मंद्रांचल पर्वत उचलला होता. यासाठीच घरात किंवा व्यापारात समृद्धी मिळावी यासाठी कासवाचं Turtle पूजन केलं जातं.

अलिकडे घराची सजावट करताना देखील कासवाच्या विविध प्रकारच्या मूर्ती किंवा शोपिस घरात ठेवले जातात. मात्र खरं पाहता कासव ही केवळ सजावटीची वस्तू नव्हे. हिंदू धर्मानुसार वास्तू शास्त्रात कासवाच्या मूर्तीला मोठं महत्व आहे. त्यामुळे घरात कोणत्या प्रकारची कासवाची मूर्ती कुठे असावी ज्यामुळे घरात पैशाची कमतरता जाणवणार नाही हे पाहणं गरजेचं आहे.

वास्तू शास्त्रानुसार कासवाचं महत्व

घरात कासवाची प्रतिकृती ठेवल्याने समृद्धी येते तसचं सकारात्मकता वाढते असं म्हंटलं जातं. भगवान कुबेरासोबत कासवाचा घराच्या उत्तरेस अधिक प्रभाव असतो. त्यामुळे घराच्या किंवा ऑफिसमध्ये उत्तर दिशेला कासव असावं.

कासवाला रक्षक देखील मानलं जातं त्यामुळेच घर किंवा कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ कासवाची मूर्ती ठेवल्यास नकारात्मक उर्जेचा प्रवेश होत नाही. पवित्र अशा नाग कासवाला पूर्व दिशेला ठेवल्यासही कुटुंबातील नातं मजबूत राहण्यास मदत होते.

कासवाच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्ती आढळतात. प्रत्येक मूर्तीचा उद्देश हा वेगवेगळा असतो. त्यानुसार ती मूर्ती कुठे असावी हे देखील ठरतं. याबद्दलच आम्ही तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगणार आहोत. Tortoise vastu tips

धातूचं कासव- कासवाची धातूची Metal Turtles मूर्ती ही उत्तर किंवा उत्तर-पश्चिम दिशेला ठेवावी. उत्तर दिशेला ही मूर्ती ठेवल्यास मुलांच्या जीवनात सौभाग्य लाभतं आणि त्यांची एकाग्रता वाढण्यास मदत होते. तर मुलांच्या खोलीत उत्तर-पश्चिम दिशेस कासवाची धातूची मूर्ती ठेवल्यास त्यांची बुद्धीमत्ता वाढण्यास मदत होते. लाकडाचं कासव- वास्तू शास्त्रानुसार लाकडाचं कासव घराच्या पूर्व किंवा दक्षिण पूर्व कोनामध्ये ठेवल्यास तुमच्या घरातील सर्व नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. हे तुमच्या कुटुंबातील, मित्र परिवारातील सदस्यांच्या जीवनातही आनंद, धन आणि यश मिळण्यास फायदेशीर ठरतं. Wooden Tortoise benefits मादी कासव- कासवाच्या अनेक प्रकारच्या मूर्ती आढळतात. यातच एक मादी कासवाची female Turtles मूर्ती पाहायला मिळते. या मूर्तीला मुलं आणि कुटुंबाचं प्रतिक मानलं जातं. घरात कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा कलह असेल तर अशी मादी कासवाची मूर्ती घरात शांती निर्माण करण्यास मदत करेल. क्रिस्टल किंवा काचेचं कासव- कासव हे धनाचं प्रतिक आहे. घरात किंवा ऑफिसमध्ये काचेचं कासवं ठेवणं अलिकडे सामान्य बाब झाली आहे. काचेचं कासव पैश्यासंबंधी सर्व समस्या दूर करण्यासाठी मदत करतं. तसचं घरातील कोणताही वास्तू दोष दूर करण्यासाठी घरात कासव ठेवणं महत्वाचं मानलं जातं.

वास्तू शास्त्रानुसार घरातील उत्तर दिशेला स्वामी कुबेराचं वास्तव्य असतं त्यामुळे या दिशेला क्रिस्टल म्हणजेच कासवाची काचेची मूर्ती ठेवणं फायदेशीर ठरतं.

वास्तू शास्त्रानुसार घरात कासव का असावं?

कासवाची मूर्ती सकारात्मकता आकर्षित करून घराचं नकारात्मक ऊर्जेपासून रक्षण करते. वास्तू शास्त्रानुसार जर तुम्ही कासवाची मूर्ती पाण्यामध्ये ठेवली तर त्यामुले दुप्पट फायदा आणि लाभ होतो. बेडरुममध्ये कासवाची मूर्ती ठेवल्यास अनिद्रेची समस्या दूर होते आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते. जर तुम्हाला करिअरमध्ये यश हवं असेल तर कासवाची मूर्ती उत्तरेला ठेवावी. तुम्ही कोणत्याही प्रकाराची कासवाची मूर्ती आर्टिफिशियल वॉटरफॉल किंवा फिश टँक जवळ ठेवू शकता यामुळे त्या मूर्तीचा प्रभाव अधिक वाढतो.

घरात कासवाची मूर्ती ठेवण्यासाठी योग्य दिवस

वास्तू शास्त्रानुसार घरात कासवाची मूर्ती ठेवण्यासाठी बुधवार, गुरवार आणि शुक्रवार हे चांगले वार मानले जातात. तुम्ही पंचागानुसार या वारी चांगला मूहूर्त पाहून कासवाची स्थापना करू शकता. कासवाची स्थापना करताना त्यावर केसर आणि पिवळ्या रंगाचं फूल वाहवं.

अशा प्रकारे वास्तू शास्त्रानुसार तुम्ही घरात केवळ शोभेची वस्तू न मानता चांगल्या उद्देशाने कासवाच्या मूर्तीची स्थापना केल्यास तुम्हाला त्याचा नक्कीच लाभ होईल.

टीप- हा लेख वास्तुशास्त्रातल्या गृहितकांवर आधारित आहे. यात अंधश्रद्धेला पाठिंबा देण्याचा कुठलाही उद्देश नाही