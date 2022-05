By

Shani Jayanti 2022 : येत्या 30 मे 2022 या दिवशी शनि जयंती आणि सोमवती अमावस्या आणि वट सावित्री व्रत सोबत साजरा करण्यात येणार आहे. हिंदू धर्मातही या व्रतांचे विशेष महत्त्व सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकाच दिवसात तीन महापर्व होणे हा दुर्मिळ योगायोग आहे. उज्जैनचे ज्योतिषी पं. मनीष शर्मा यांच्या मते असा दुर्मिळ योगायोग 27 वर्षांपूर्वी 19 मे 1995 रोजी घडला होता. त्यावेळी हे तिन्ही सण एकाच दिवशी साजरा करण्यात आले होते. या तिन्ही सणांमध्ये पवित्र नदीत स्नान करणे आणि दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यावेळी शनिदेव स्वतःच्या राशीत कुंभ राशीत विराजमान आहेत, ही स्थिती शुभ फल देणारी आहे. (why is shani jayanti celebrated importance of shani jayanti)

या तिथीला शनिदेवाचा जन्म झाला

ज्योतिषाचार्य पं. शर्मा यांच्यानुसार, धार्मिक ग्रंथांमध्ये शनिदेवाचा जन्म ज्येष्ठ अमावस्या तिथीच्या रात्री झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचे वडील सूर्यदेव आणि आई छाया आहेत. सावलीतून जन्माला आल्याने त्यांचा रंग काळा असून ते नेहमी निळे कपडे घालतात. पिता-पुत्र असूनदेखील सूर्य आणि शनि एकमेकांचे शत्रू म्हणतात. नऊ ग्रहांपैकी शनीला न्यायाधीशाचे स्थान आहे. म्हणजेच शनिदेव सजीवांना चांगल्या-वाईट कर्मांचे फळ देतात. त्यांचा स्वभाव अतिशय रागीट असून त्यांच्या डोळ्यात दोषही सांगण्यात आला आहे.

ज्योतिष शास्त्रातील शनिदेव…

1. ज्योतिष शास्त्रानुसार बुध आणि शुक्र हे ग्रह शनिचे मित्र आहेत. गुरु सम आहे आणि सूर्य, चंद्र, मंगळ हे शत्रू ग्रह आहेत. मकर आणि कुंभ राशीचा स्वामी शनिदेव आहेत. हे या राशींमध्ये शुभ परिणाम देतात. तूळ राशीमध्ये शनि उच्च आणि मेष राशीमध्ये दुर्बल आहे.

2. शनी ज्या राशीत आहे, त्याच्या पुढच्या आणि मागच्या राशीवरही परिणाम होतो. जसे सध्या शनि कुंभ राशीत आहे, परंतु शनीच्या साडेसतीचा प्रभाव मीन राशीवर पुढे सुरू झाला आहे, तर मागची राशी म्हणजेच मकर ही देखील साडेसातीची शेवटची अवस्था आहे.

3. याशिवाय शनि ज्या राशीत आहे, त्या राशीपासून सहाव्या आणि दहाव्या राशींवरही त्याचा प्रभाव पडतो. त्या राशींवर अडिच वर्ष प्रभाव पडतो. यावेळी कर्क आणि वृश्चिक राशीवर शनीच्या दिशेचा प्रभाव आहे.

