Attack On Sadhus: साधूंना मारहाण प्रकरणी 12 जणांना अटक; भाजप अन् तृणमूलमध्ये घमासान

कोलकाता- अपहरणकर्ते समजून तीन साधूंना मारहाण करण्यात आल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील तीन साधू गंगासागर मेळ्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये जात होते. यावेळी ते अपहरण करण्यासाठी आलेत अशा संशयाने त्यांना स्थानिकांनी मारहाण केली होती. यावरुन राजकारण तापू लागलं आहे. (12 Arrested Over Attack On Sadhus In West Bengal As BJP Targets Trinamool)

पश्चिम बंगालच्या पुरुलीया जिल्ह्यामध्ये साधूंना मारहाण झाली होती. या मुद्द्यावरुन राजकारण तापवलं जात आहे. भाजपने यावरुन तृणमूल काँग्रेसवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. साधू आणि त्याचे दोन मुलं एका खासगी वाहनातून मकर संक्रांतीच्या कार्यक्रमासाठी गंगासागार यात्रेला निघाले होते.