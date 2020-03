छत्तीसगडमध्ये नक्षली हल्ल्यात 14 जवान जखमी; 13 बेपत्ता

सुकमा : छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात शनिवारी रात्री नक्षलवादी आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये झालेल्या चकमकीत 14 जवान जखमी झाले असून, या चकमकीनंतर 13 जवान बेपत्ता आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुकमा जिल्ह्यातील कोराजगुडा डोंगराजवळील जंगलात ही चकमक झाली. या चकमकीत 14 जवान जखमी झाले असून, दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्याचवेळी चकमकीत पाच ते सहा नक्षलवादीही मारले गेले आहेत. या चकमकीमध्ये बरेच नक्षलवादी जखमी झाल्याची माहिती आहे. अद्याप 13 जवान बेपत्ता असून, त्यांची शोध घेण्यात येत आहे. जखमी जवानांना रायपूरमधील रामकृष्ण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अनेकांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगितलं जात आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही या चकमकीबाबत माहिती घेतली. घटनास्थळी अधिक कुमक पाठविण्यात आली असून, नक्षलवाद्यांचा शोध घेण्यात येत आहे.

