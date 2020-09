16 वर्षांची ही मुलगी एकाच वेळी चक्क दोन्हीं हातांनी लिहिते; SPEED ही कमालीच!

नवी दिल्ली : हस्ताक्षर सुंदर असणे ही एक कला आहे. प्रत्येक वर्गात एकुण पटाच्या मोजक्या विद्यार्थ्यांमध्ये हा गुण असतो हे अनेकजण सहज मान्य करतील. काहींच्या अक्षर इतके सुंदर असते की त्याकडे फक्त बघतच बसावे अशीही अनुभूती येते. ब्रिटनमधील वारविक विद्यापीठातील एका सर्वेनुसार मुलांच्या तुलनेत मुलींचे हस्ताक्षर अधिक सुंदर असल्याचे यापूर्वीच समोर आले होते. या कलेच्या पलीकडे जाऊन एकाच वेळी दोन्ही हातांनी लिहिण्याचे कसब एका मुलीने आत्मसात केलंय हे ऐकल्यावर तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल. पण ही गोष्ट खरी आहे. नुकताच आपला 16 वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या आदि स्वरुपा या मंगलुरुची मुलगी लक्षवेधी ठरत आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी पीएम केअर फंडावरून सरकारला पकडले कोंडीत

आदि स्वरूपा ही एकाच वेळी दोन्ही हाताने लिहू शकते. तेही झटपट आणि वळणदार शैलीत. नुकतेच तिने यासंदर्भात एएनआयला मुलाखत दिली. आपल्या कौशल्याबद्दल ती म्हणते की, इंग्लिश आणि कन्नड दोन भाषेत एकावेळी दोन्ही हाताने सहज लिहू शकते. याशिवाय गायन आणि मिमिक्रीचा छंदही जोपासते, असेही तिने सांगितले. अथक परिश्रम आणि त्यामागचा सराव यामुळे लेकीनं अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट सहज आणि सोपी असल्याचे सिद्ध केल्याचे आदिच्या आईने म्हटले आहे. आदि स्वरुपा एका मिनिटात दोन्ही हातांनी एकावेळी 45 शब्द लिहू शकते, अशी माहितीही तिच्या आईने सांगितली. वयाच्या अवघ्या अडीच वर्षांपासून आदि दोन्ही हाताने लिहिते, हे सांगायलाही तिची आई विसरली नाही.

Mangaluru: 16-year-old Aadi Swaroopa can write with both hands at the same time. "I can write in English, Kannada at same time. I also do mimicry, singing," she says.

Her mother says practice made her proficient & she can write 45 words in a minute with both hands. #Karnataka pic.twitter.com/ImU6HWer7Z

— ANI (@ANI) September 15, 2020