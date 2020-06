Video : हुतात्मा जवानांच्या श्रद्धांजली सभेतच राडा; काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी

अजमेर : गलवान घाटीमध्ये चीनी सैनिक आणि भारतीय लष्करातील जवानांमध्ये संघर्ष झाला होता. यामध्ये भारतीय जवानांनी चीनच्या 40 सैनिकांचा खात्मा केला. परंतु यामध्ये 20 जवान हुतात्मा झाले. या सर्व जवानांप्रती आदरभावना व्यक्त करण्यासाठी 'शहिदों को सलाम' हा कार्यक्रम काँग्रेसकडून पाळण्यात आला. मात्र, त्याचदरम्यान काँग्रेसच्या दोन कार्यकर्त्यांमध्ये तूफान हाणामारी झाली.

गलवान घाटी संघर्ष प्रकरणानंतर केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. तसेच देशात सतत वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती या सर्व बाबींमुळे टीकास्त्र सोडले जात आहे. मात्र, काँग्रेसकडून 'शहिदों को सलाम' दिवस पाळण्यात आला. त्यामध्ये देशभरात काँग्रेसने हुतात्मा झालेल्या जवानांना आदरांजली वाहिली. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात मोदी सरकारवर टीका करताना कोणतीही घोषणाबाजी न करता शांततेने हे आंदोलन करण्यात आले. मात्र, राजस्थानमध्ये या श्रद्धांजली कार्यक्रमाला गालबोट लागले.

#WATCH - 2 Congress party workers clash at a condolence meeting in Ajmer, Rajasthan. The meeting was organised by the party to pay tribute to the 20 Indian Army personnel who lost their lives in the Galwan Valley clash. (26.06.20) pic.twitter.com/yxFGIt7UhN

— ANI (@ANI) June 26, 2020