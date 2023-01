By

तामिळनाडू येथे धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंदिराच्या उत्सवात क्रेन कोसळून तीघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. (3 dead 10 injured as crane topples during temple fest in Tamil Nadu village )

तामिळनाडूमधील राणीपेट जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंडियमम्न मंदिराच्या मैलार उत्सवात एक क्रेन कोसळल्यामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे.

प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, राणीपेट जिल्ह्यातील नेमिलीच्या इथं किलीवेडी गावात ही घटना घडली आहे. किलीवेडी गावात मंडियमम्न मंदिर मैलार उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेकडो भाविका या मेळाव्यात हजर होते.

या उत्सवादरम्यान, एका क्रेनच्या मदतीने भलामोठा हार आणला होता. धक्कादायक म्हणजे, क्रेनला जिथे हार लटकलेला होता, त्यावर काही तरुण उभे होते. पण, अचानक क्रेन डाव्या बाजूला सरकली तेव्हा तोल जाऊन क्रेन खाली आदळली.

LIVE Update : गडकरी-फडणवीसांसारखे नेते मिळणं नागपूरचं भाग्य- ग्रेट खली

क्रेनखाली दबून ज्योती बाबू या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. किलावथम भूपालन आणि मजूर मुठ (42) या मजुराचाही क्रेनखाली दबून मृत्यू झाला. या अपघातात एका मुलीसह ९ जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अरक्कोनम शासकीय रुग्णालय आणि एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.