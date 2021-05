तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा, एकाचं आत्मसमर्पण

जम्मू कश्मीरमध्ये (Jammu And Kashmir’) झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात लष्कराला यश आलं आहे. एका दहशतवाद्यानं आत्मसमर्पण केलं आहे. गुरुवारी पहाटेपासूनच शोपियामध्ये (Shopian District ) लष्कराचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चमकक सुरु होती. या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांना कंठस्थान घातलं आहे. तर एका दहशतवाद्यानं समर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण करणाऱ्या दहशतवाद्याचं नाव तौसीफ अहमद असल्याचं सांगितलं जातेय. सध्या शोपिया आणि घाटी परिसरात लष्कराचं सर्च ऑपरेशन जारी आहे. (3 Terrorists Killed in Encounter With Security Forces in Jammu And Kashmir’s Shopian District )

जम्मू कश्मीर पोलिसांनी ट्विटवर चकमकीची माहिती दिली आहे. पोलिसांनी ट्विटवर दिलेल्या माहितीनुसार, "जम्मू-कश्मीरमधील शोपियामध्ये कनिगाम मेंअल-बद्र या स्थानिक दहशतवादी संघटनेचे चार दहशतवादी अडकले आहेत. पोलिस आणि लष्करानं (Security Forces) त्यांना आत्मसमर्पण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, दहशतवाद्यांनी पोलिस आणि लष्करावर गोळीबार सुरु केला. प्रत्त्युतर दाखल लष्कर आणि पोलिसांनीही गोळीबार केला. यामध्ये तीन स्थानिक दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला. तर एकानं आत्मसमर्पण केलं. हे चारही दहशतवादी नव्यानेच भरती झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

