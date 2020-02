बापरे! कढईत पडून तीन वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू

मिर्झापूर : उत्तर प्रदेशातील रामपूर अटारी गावात एका शाळेत भर दुपारी धक्कादायक घटना घडली आहे. शाळेत तयार होणाऱ्या माध्यान्ह भोजनाच्या कढईत पडून एका तीन वर्षीय मृत्यू झाला आहे. जेवण बनविणाऱ्यांच्या कानात एअरफोन असल्याने त्यांना मुलगी पडलेली कळलीच नाही, असा आरोप मुलीच्या वडिलांनी केला आहे.

Mirzapur: A 3-yr-old girl died in hospital after suffering burn injuries when she fell into a utensil which had freshly cooked midday meal,at a school in Rampur Atari village. Her father(in pic)says "Cooks had earphones on,they didn't notice&when they did they scurried away(03.2) pic.twitter.com/3zrLIvE2hB

— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020