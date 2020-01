भयंकर थंडीमुळे उत्तर प्रदेशात 41 जणांचा मृत्यू 

नवी दिल्ली : थंडीच्या प्रकोपामुळे उत्तरप्रदेशात तब्बल 41 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर भारतात थंडीची लाट आली आहे आणि त्यामुळेच जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

उत्तर भारतात दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश या सर्व राज्यांमध्ये थंडीची लाट आहे. हवामान विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी देशातील आठ राज्यांत 'रेड अलर्ट' जाहीर करण्यात आला आहे.

India Meteorological Department: Dense to very dense Fog (at 5.30 am today) observed in isolated pockets over Punjab. Moderate fog in isolated pockets over Chandigarh,Delhi, Rajasthan,East Uttar Pradesh,East Madhya Pradesh and Tripura. pic.twitter.com/tXS3YpsPGc

