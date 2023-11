House Panel: निष्काळजीपणामुळं मृत्यूला कारणीभूत ठरल्यास 7 वर्षांचा तुरुंगवास; संसदीय समितीचा मात्र आक्षेप

नवी दिल्ली : निष्काळजीपणामुळं मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रस्तावित नवीन फौजदारी कायद्यात (IPC) 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. पण यावर संसदीय समितीनं आक्षेप घेतला असून ही शिक्षा खूपच जास्त असल्याचं म्हटलं आहे. (7 years jail is high for causing death by negligence says house panel of parliament)

10 वर्षांचा तुरुंगवास

भाजपचे खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीनं यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवलं आहे. भारतीय न्याय संहितेत (BNS) उतावळेपणानं किंवा निष्काळजीपणानं एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू घडवून आणणाऱ्या आणि घटनास्थळावरून पळून जाणाऱ्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास सुचवला आहे. घटना किंवा घटना पोलीस किंवा दंडाधिकार्‍यांकडं तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यास, हे कलम कायम ठेवावे की नाही याबद्दल अधिक विचार करणं आवश्यक आहे. (Latest Marathi News)

पॅनलनं काय केलीए शिफारस

"समितीला असं वाटतं की, कलम 104(1) अंतर्गत दिलेली शिक्षा आयपीसीच्या कलम 304A अंतर्गत समान गुन्ह्याच्या तरतुदीच्या तुलनेत जास्त आहे. म्हणून समितीने शिफारस केली आहे की, कलम 104 (1) अंतर्गत प्रस्तावित शिक्षा कमी केली जाऊ शकते. ही शिक्षा सात वर्षांपासून पाच वर्षांपर्यंत असावी," असं पॅनेलनं नमूद केलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

BNSच्या कलम 104 (1) नुसार, जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीचा अविचारी किंवा निष्काळजीपणाने कृत्य करून मृत्यूला कारणीभूत ठरतो. तो मनुष्यवधाचा दोषी नसतो, त्याला सात वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि दंडास देखील जबाबदार धरलं जाईल.

त्याच गुन्ह्यासाठी, भारतीय दंड संहितेनुसार (304A) "जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरेल किंवा निष्काळजीपणाने कोणतेही कृत्य करून दोषीच्या मनुष्यहत्येचं पुरावा नसेल तर त्याला दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

जबरदस्ती करु शकत नाही

समितीचे असं मत आहे की, "BNSचं कलम 104(2) भारतीय राज्यघटनेच्या कलमाच्या 20(3) विरोधात असू शकतं ज्यामध्ये असंही म्हटलं आहे की, "गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वत: विरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

समितीनं असं निरीक्षण नोंदवलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20(3) द्वारे 'साक्षीदार' या शब्दाचा अर्थ तोंडी तसेच कागदोपत्री पुराव्यांचा समावेश करून व्याप्ती वाढवली आहे, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला बळजबरी करता येणार नाही.