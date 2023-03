Insta Queen Suicide : तामिळनाडूतील पेरियाकुप्पम येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका 9 वर्षीय मुलीने किरकोळ कारणावरून आत्महत्या केली. प्रतीक्षा नावाच्या मुलीने तिच्या पालकांनी तिला शिक्षण घेण्यास सांगितल्यावर तिने आत्महत्या केल्याची माहिती आहे. या नऊ वर्षांच्या मुलीला तिचे शेजारी 'इन्स्टा क्वीन' म्हणत. असे वृत्त इंडिया टूडेने दिले आहे.

प्रतीक्षाचे वडील कृष्णमूर्ती यांनी मुलीला सासरच्या घराजवळ खेळताना पाहून घरी जाऊन अभ्यास करण्यास सांगून घराच्या चाव्या दिल्या. यानंतर ते दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी बाहेर गेले असता रात्री 8.15 वाजेच्या सुमारास ते घरी परतले असता त्यांना घर आतून कुलूप असल्याचे पाहून त्यांनी त्यांच्या मुलीला दरवाजा उघडण्यास सांगितले.

प्रतीक्षाने प्रतिसाद न दिल्याने कृष्णमूर्ती घाबरली आणि मागची खिडकी तोडून आत गेली आणि तिची मुलगी गळ्यात टॉवेल लटकलेली दिसली. तातडीने शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र दुर्दैवाने तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. (9 year old Insta Queen dies by suicide in Tamil Nadu after father asked her to study)

विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येही असेच एक प्रकरण समोर आले होते. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये मोबाईलवर गेम खेळण्यास नकार दिल्याने एका 10 वर्षांच्या मुलाने आत्महत्या केली.

आईच्या खरडपट्टीनंतर त्या मुलाने धाडसाचे पाऊल उचलले होते. लखनौच्या हुसैनगंज पोलीस ठाण्याच्या चितवापूर भागातील हे प्रकरण होते. खरं तर, पतीच्या निधनानंतर, कोमल (40) तिचा मुलगा आरुष (10 वर्षे) आणि मुलगी विदिशा (12 वर्षे) सोबत तिच्या वडिलांच्या घरी राहते.

नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगा आरुष अनेक दिवसांपासून शाळेत जात नव्हता. तो दिवसभर घरात मोबाईल गेम खेळत असे. हे त्याला अनेकदा समजावूनही सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, घटनेच्या दिवशी आईने मुलाला बेदम मारहाण करून त्याच्या हातातील मोबाईल हिसकावून घेतला आणि निघून गेली. यामुळे संतापलेल्या मुलाने गळफास लावून घेतला होता.