कोरोनाविरोधातील लढ्याला मोठा धक्का

नवी दिल्ली: कोरोना संकटाच्या (Coronavirus) काळामध्ये पुराव्यावर आधारित धोरणाची आखणी करताना शास्त्रज्ञांना (Scientist) सामोरे जाव्या लागणाऱ्या विरोधावर नेमकेपणाने बोट ठेवत केंद्राच्या टीका करणारे प्रसिद्ध विषाणूतज्ज्ञ शाहीद जमील (Shahid Jameel) यांनी ‘इंडियन सार्स-सीओव्ही-२ जिनोमिक कन्सोर्शिया’ (आयएनएसएसीओजी) या महत्त्वपूर्ण अभ्यासगटाचे प्रमुखपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती कोरोना विषाणूंच्या जिनोम सिक्वेन्सिंगचे काम करते. जमील यांनी आणीबाणीच्या काळामध्ये हे पद सोडल्याने विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. (A big blow to the fight against Corona Shahid Jameel resigns)

जमील यांनी शुक्रवारीच ‘आयएनएसएसीओजी’चे प्रमुखपद सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, अशी माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली. दरम्यान याबाबत जमील यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी यावर उत्तर देणे टाळले. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी हे पद आपण का सोडले? याचे नेमके कारण देखील जमील यांनी दिलेले नाही. मागील आठवड्यामध्ये जमील यांनी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबत लेख लिहिला होता. यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका केली होती.

त्या लेखात काय

‘माझ्या सहकारी संशोधकांनी अनेक उपाययोजनांचा पाठपुरावा केला आहे पण पुराव्यांवर आधारित धोरण आखताना त्यांना मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. ३० एप्रिल रोजी आठशेपेक्षाही अधिक संशोधकांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे यासंदर्भातील डेटा सर्वांना उपलब्ध करून देण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे विषाणूच्या संभाव्य वाटचालीचा मागोवा घेता येईल असा अंदाज होता. आता डेटावर आधारित निर्णय घेणे देखील धोकादायक बनले आहे कारण देशातील संसर्ग नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. जी मनुष्यहानी यामध्ये होते आहे त्या जखमा कधीच भरून निघणाऱ्या नाहीत.’’ असे परखड मत जमील यांनी त्यांच्या लेखात मांडले होते.

आयएनएसएसीओजी काय आहे?

या समुहामध्ये देशातील दहा प्रयोगशाळांचा समावेश होतो, मागील वर्षी देशामध्ये ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील येथील कोरोनाचे अवतार आढळून आल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या अभ्यासगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. देशभर होत असलेल्या कोरोना विषाणूंच्या प्रसाराचे जिनोम सिक्वेन्सिंग करण्याचे काम या अभ्यासगटाच्या माध्यमातून होते. दरम्यान देशभर कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आल्यानंतर या संस्थेवर टीका होऊ लागली होती. तत्पूर्वी रॉयटरला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये जमील यांनी त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त व्यक्त केली होती.