चौथीतील विद्यार्थ्याला कंपासपेटीतील कर्कटकने 108 वेळा भोसकले; वर्गमित्रांकडूनच कृत्य

इंदौर- मध्य प्रदेशच्या इंदौर शहरातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. चौथीत शिकणाऱ्या शाळकरी मुलावर त्याच्या वर्गमित्रांकडून हल्ला करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे तीन वर्गमित्रांनी तब्बल १०८ वेळा कंपासपेटीतील कर्कटकने (भूमिती कंपास) त्याला भोसकलं आहे. ( A student of Class 4 was allegedly attacked by three of his classmates 108 times with a geometry compass during a fight)

इंदौरच्या एका खासगी शाळेतील हा प्रकार आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चाईल्ड वेलफेर कमिटीने Child Welfare Committee (CWC) याप्रकरणी तपास करण्याचे आणि रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. CWC प्रमुख पल्लवी पोर्वाल म्हणाल्या की, शाळेत झालेल्या भांडणामध्ये तीन विद्यार्थ्यांनी वर्गमित्राला कंपासपेटीतील कर्कटकने १०८ वेळा भोसकलं आहे.

२४ नोव्हेंबरला पोलिस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पल्लवी पोर्वाल पुढे म्हणाल्या की, घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. इतक्या कमी वयातील मुलांनी इतकं भयानक पाऊल का उचललं याचा तपास करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत. CWC विद्यार्थ्यांचं आणि पालकांचं समुपदेशन करेल. विद्यार्थ्यांच्या हिंसक प्रवृत्तीमागे व्हिडिओ गेमचा काही हात आहे का? हे पाहिलं जाईल.

पीडित विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी सांगितलं की, मुलाने घरी आल्यानंतर हकीकत सांगितली. त्याला जखमा झाल्या होत्या. वर्गमित्र इतक्या हिंसक पद्धतीने का वागले याची माहिती मला नाही. शाळा प्रशासन सीसीटीव्हीचे फूटेज पुरवण्यास नकार देत आहे.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पीडित मुलाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून तक्रार दाखल करुन घेण्यात आली आहे. घटनेमध्ये सहभागी असलेले सर्व मुले १० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्या दृष्टीने कायदेशीररीत्या सर्व पाऊलं उचलली जात आहेत. (Latest Marathi News)