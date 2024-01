दिल्लीतील राज्यसभेच्या तीन जागांवर ‘आप’चे उमेदवार बिनविरोध जाणार

aap three candidate will elected rajya sabha member sanjay singh nd gupta swati maliwal politics Team eSakal

सकाळ वृत्तसेवा नवी दिल्ली : दिल्लीतील राज्यसभेच्या तीन जागांवर आम आदमी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून जाण्याची आता केवळ औपचारिकता राहिली आहे. अन्य पक्षांनी उमेदवार उभे न केल्याने आप नेते संजयसिंह, एन. डी. गुप्ता तसेच स्वाती मालिवाल यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख नऊ जानेवारी ही होती. अर्जांची छाननी १० जानेवारीला करण्यात आली होती तर आज, शुक्रवार हा अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. संजय सिंह, एन. डी. गुप्ता आणि सुशीलकुमार गुप्ता यांचा कार्यकाळ २७ जानेवारीला संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होत आहेत. तीन जागांसाठी १९ जानेवारीला मतदान होणार आहे. ‘आप’ने संजयसिंह आणि एन. डी. गुप्ता यांना सलग दुसऱ्यांदा संधी दिली आहे तर सुशीलकुमार गुप्ता यांना वगळत दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांना यावेळी संधी दिली आहे.