पंजाबमध्ये गायक सिद्धू मुसेवाला (Musewala) यांच्या हत्येसारखे अपघात सतत घडत असतात, असे वादग्रस्त विधान (Controversial statement) हिमाचलचे आप नेते (AAP leader) आणि माजी डीजीपी आयडी भंडारी यांनी केले आहे. गायक सिद्धू मुसेवाला यांच्या हत्येने पंजाबमधील आम आदमी पक्षाला गोत्यात आणले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Accidents like Musewala are happening in Punjab Controversial statement of AAP leader)

या घटनेत सिद्धू मुसेवालाचीच चूक असल्याचे आयडी भंडारी यांनी म्हटले आहे. सिद्धू मुसेवालाला एक बुलेटप्रूफ वाहन देण्यात आले होते आणि सुरक्षा कर्मचारीही पुरवण्यात आले होते. परंतु, त्याने घटनेच्या दिवशी ना बुलेटप्रूफ वाहन घेतले होते ना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सोबत घेतले होते, असेही भंडारी म्हणाले.

आप नेते सोमवारी (ता. ६) जनसंवाद कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पोहोचले होते. तेथे पक्षाने राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिली. कार्यक्रमानंतरच माध्यमांनी त्यांना काही प्रश्न विचारले.

सिद्धू मुसेवाला (Musewala) यांची हत्या आणि पंजाबमधील सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला होता. याच प्रश्नावर आयडी भंडारी यांनी हे वादग्रस्त विधान (Controversial statement) केले. या वक्तव्यावर आम आदमी पक्षाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.