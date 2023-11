नवी दिल्ली- उत्तराखंडमध्ये कोसळलेल्या बोगदा निर्मितीमध्ये कसलाही सहभाग नसल्याचे स्पष्टीकरण अदानी ग्रुपकडून देण्यात आले आहे. उत्तराखंडमधील सिल्क्यारा बोगदा कोसळला असून १६ दिवसांपासून ४१ मजूर त्यात अडकले आहेत. मजूरांना बाहेर काढण्याचे काम अद्याप सुरुच आहे. (Adani Group clarified it is not involved in the construction of the collapsed Uttarakhand tunnel where 41 workers have been trapped)

अदानी ग्रुपकडून या बोगद्याची निर्मिती केली जात असल्याची बातमी पसरवली जात होती. यावर आता अदानी ग्रुपच्या मीडिया विभागाकडून खुलासा करण्यात आला आहे. बोगद्याच्या निर्मितीमध्ये अदानी ग्रुप किंवा ग्रुपशी संबंधित कंपनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात अदानी ग्रुपकडून एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे.

पत्रकात म्हणण्यात आलंय की, आमच्या लक्षात आलंय की काही घटक उत्तराखंडमधील बोगदा कोसळल्याप्रकरणात अदानी ग्रुपचा संबंध जोडत आहेत. आम्ही अशाप्रकारच्या कृत्याचा आणि त्याच्या मागील शक्तींचा निषेध करतो.

बोगद्याच्या निर्मितीमध्ये आमचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. नवयुगा इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड या बोगद्याची निर्मिती करत होती. अदानी ग्रुपची या कंपनीत कोणतीही मालकी नाही किंवा या कंपनीमधील शेअर आम्ही धारण करत नाही, असं ग्रुपकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, बोगद्यात अडकलेले ४१ मजूर अजूनही मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. गेल्या १६ दिवसांपासून त्यांना बोगद्याच्या बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. काम करत असताना बोगद्याच्या काही भाग कोसळला होता. त्यामुळे कामगार बोगद्यात अडकले. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण, यंत्रणनेला अद्याप यश आलेलं नाही. (Latest Marathi News)