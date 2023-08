India-China Dispute: गलवान संघर्षानंतर लडाखमध्ये 68 हजार सैनिक केले होते 'एअरलिफ्ट'; गुप्त माहिती समोर

By

नवी दिल्ली- भारत-चीनच्या लष्करामध्ये गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संघर्ष झाला होता.या काळात भारताने लडाखमध्ये ६० हजार सैनिकांना एअरलिफ्ट केलं होतं, अशी माहिती एका रिपोर्टमध्ये देण्यात आली आहे. संघर्षाच्या काळात ६८ हजार सैनिक, जवळपास ९० टँक आणि इतर शस्त्रास्त्रे देशभरातील भागातून पूर्व लडाखमध्ये आणण्यात आले होते. रक्षा आणि सुरक्षा प्रतिष्ठानच्या वरिष्ठ सूत्रांकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. (After Galwan india china army 68000 Soldiers Were Airlifted To Eastern Ladakh Report)

१५ जून २०२० मध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये भीषण संघर्ष झाल्याचं पाहायला मिळालं. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने हवाईदलाच्या लढाऊ विमानांचे अनेक स्क्वाड्रन तयार ठेवले होते. शत्रूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठी एसयू-३० एमकेआई आणि ज्यागवार लढाऊ विमाने त्या भागात तैनात करण्यात आले होते. कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी लष्कराला तयार ठेवण्यात आले होते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हवाईदलाने भारतीय सैनेच्या अनेक तुकड्या एअरलिफ्ट केल्या होत्या.ज्यात ६८,००० पेक्षा जास्त सैनिक, ९० टँक, ३३० बीएमपी लढाऊ वाहने, रडार प्रणाली, तोफा आणि अन्य आवश्यक शस्त्रास्त्रे यांचा समावेश आहे. याकाळात भारतीय हवाईदलाने आपली एअरलिफ्ट क्षमता दाखवून दिली. निगराणी ठेवण्यासाठी राफेलसह मिग-२९ विमाने तैनात करण्यात आली होती. लवाईदलाचे अनेक हेलिकॉप्टर आवश्यक सामान पर्वतीय भागात नेण्याच्या कामात लावण्यात आले होते.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये सैन्य तैनात

एसयीयू-३० आणि ज्यागवार लढाऊ विमाने ५० किलोमीटरच्या परिसरात निगराणी ठेवू शकतात. त्यामुळे चीन लष्कराच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोपं झाले. दुरवर मारा करता येतील अशी शस्त्रे लडाखमध्ये ठेवण्यात आली होती. युद्धाची पूर्ण तयारी करण्यात आली होती. लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर जवळपास ३,५०० किलोमीटर लांब प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर मोठ्या प्रमाणात विकास सुरु करण्यात आला आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये नियंत्रण रेषेवर सहज घेऊन जाता येतील असी एम-७७७ अल्ट्रा-लाईट हॉवित्झर तोफा मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आलीयेत. या तोफा कमी वेळात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाता येतात. तसेच अरुणाचल मध्ये अमेरिकन निर्मितीची वाहने, इसराईल निर्मित ७.६२ नेगेव लाईट मशीन गन आणि इतर शस्त्रे पुरवण्यात आलेत.