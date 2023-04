नवी दिल्ली : माजी क्रिकेटर आणि काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांची आज (शनिवार) पटियाला तुरुंगातून सुटका झाली. तुरुंगातून बाहेर येताच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत राहुल गांधींचं कौतुक केलं. सध्याच्या घडीला क्रांतीचं दुसरं नाव म्हणजे राहुल गांधी असं त्यांनी म्हटलं आहे. (after release from jail Navjot Singh Sidhu says Rahul Gandhi is another name of revolution)

"जेव्हा जेव्हा या देशात हुकुमशाही आली तेव्हा तेव्हा क्रांती झाली. आज मी छातीठोकपणे सांगतो की, या क्रांतीचं नाव आहे राहुल गांधी आणि ते या सरकारची मुळं उखडून टाकतील. आज देशात लोकशाही नावाची गोष्टच शिल्लक राहिलेली नाही. माझा छोटा भाऊ भगवंत मान याच्यासाठी देखील हे आहे. आज लोकशाही साळखदंडात बंद आहे, पंजाब या देशाची ढाल आहे त्या ढालीला तोडण्याचं काम केलं जात आहे. पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा कट रचला जात आहे. ज्या ज्या राज्यात अल्पसंख्यांक सत्तेत आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकार षडयंत्र रचत आहे", अशा शब्दांत नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.

तुरुंगाच्या नियमानुसार सुटका

1990सालातील 'रोड रेज' प्रकरणी 19 मे 2022 रोजी नवज्योत सिंग सिद्धू यांना न्यायालयानं एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना पटियाला तुरुंगात ठेवण्यात आले होतं. मात्र, शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. तुरुंगाच्या नियमानुसार कैद्यांना दर महिन्याला ४ दिवसांची रजा दिली जाते. एक वर्षाच्या शिक्षेदरम्यान सिद्धू यांनी एकही दिवस सुट्टी घेतली नव्हती, त्यामुळं ४८ दिवस आधीच त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय तुरुंग प्रशासनानं घेतल.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण डिसेंबर 1988चं असून पटियाला इथं कारनं जात असताना त्यांच्या कारनं एक ज्येष्ठ नागरिक गुरनाम सिंग यांना धडक दिली होती. यानंतर झालेल्या वादात सिद्धूनं त्यांना धक्काबुक्की देखील केली होती. त्यानंतर गुरनाम सिंह हे जखमी झाल्यानं त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं, पण उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. या सर्वघटनेनंतर पटियाला पोलिसांनी सिद्धू आणि त्यांचा मित्र रुपिंदर सिंगविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला होता.

दरम्यान, सन 1999 मध्ये ट्रायल कोर्टानं सिद्धूंची निर्दोष मुक्तता केली होती. पण हे प्रकरणं पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात गेल्यानंतर सन 2006 मध्ये सिद्धूला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सिद्धू तेव्हा अमृतसरमधून भाजपचे खासदार होते, शिक्षेनंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता. यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.