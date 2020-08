34 प्रवाशांसह बसच्या अपहरण नाट्याला नवं वळण

आग्रा - उत्तर प्रदेशातील आग्रा इथं एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. सुरुवातीला फायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बसचे अपहरण केल्याचं म्हटलं जात होतं. आता व्यवहाराच्या वादातून हा प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. मलपुरा ठाण्याच्या हद्दीत अज्ञातांनी बसच्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला उतरवून बसचे अपहरण केलं होतं. दिलासा देणारी बाब म्हणजे बस सापडली असून सर्व प्रवाशी सुरक्षित आहेत. इटावा इथं अपहरण करण्यात आलेली बस सापडली. बसमधील सर्व प्रवासी मध्यप्रदेशातील छतरपूर इथं होते. आता बसचं अपहरण झालं का? नसेल तर बसच्या ड्रायव्हर कंडक्टरला उतवरून ती कोणी नेली असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

याबाबत आग्र्यातील एसएसपी यांनी माहिती देताना सांगितलं की, बस प्रवाशांपर्यंत आग्रा पोलिस पोहोचले आहेत. ते सर्व सुखरूप असून काळजीचं काऱण नाही. फिरोजाबादमधील प्रदीप गुप्ता नावाच्या व्यक्तीने बसचे अपहरण केल्याचं म्हटलं जात होतो. प्रदीपचे बस मालकाशी पैशावरून भांडण होते. मालकाचा मंगळवारी कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे पैसे मिळावेत यासाठी त्याने बसचे अपहरण केले. दुसऱीकडे श्रीराम फायनान्सचे विभागीय बिझनेस हेड बीसी कटोच यांनी बसवर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नसल्याचं सांगितलं आहे.

Three people from Gwalior filed a complaint today that the bus they were travelling in from Gurgaon to Panna was overtaken & seized by members of a finance company, that apparently financed the bus. A case is being registered, we're investigating the matter: Bablu Singh,Agra SSP pic.twitter.com/sa0PyoZKUP

— ANI UP (@ANINewsUP) August 19, 2020